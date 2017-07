Díaz pide a Sánchez que no le "haga elegir" entre la lealtad al PSOE y a Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha garantizado este domingo al secretario general del partido, Pedro Sánchez, su lealtad personal y la del socialismo andaluz, pero le ha pedido que "nunca le haga elegir" entre la lealtad al PSOE y a Andalucía "porque soy la presidenta de todos los andaluces".

Susana Díaz ha lanzado este mensaje en la clausura del XIII Congreso Regional del PSOE-A antes de la intervención del propio Sánchez y después de haber defendido que "Andalucía necesita que España tenga un gobierno de cambio y progresista y que la gente vuelva a confiar mayoritariamente al PSOE", porque con gobiernos socialistas "a Andalucía siempre le ha ido bien".

"Vas a tener la lealtad de todos los socialistas andaluces y la mía la primera. Y sé que esa lealtad también la tendrás con Andalucía. Lo único que te pido como secretaria general y como presidenta de la Junta es que nunca me hagas elegir entre las dos lealtades porque soy presidenta de todos los andaluces", ha proclamado Díaz entre el aplauso de los delegados en el plenario.

Susana Díaz, que ha agradecido a Sánchez su asistencia al cónclave andaluz y le ha dicho que Andalucía es "su casa", ha hecho múltiples referencias al 4D y al 28F durante su discurso, mientras ha advertido que España tiene por delante "grandes desafíos" y también Andalucía, pues "nos encontramos ante quienes nunca entendieron lo que fue el 4D y el 28F, antes quienes quieren aprovechar la oportunidad para recentralizar y recortar nuestro autogobierno".

Y también ha criticado a quienes "han acuñado esa asimetría que se traduce en desigualdad para cuestionar lo que con dignidad y con lucha, y en el marco de la Constitución, un pueblo entero dijo el 28F, por eso somos legítimos herederos del 4D y del 28F".

La secretaria general del PSOE-A, que ha mencionado en más de media docena de ocasiones a Pedro Sánchez, ha dicho sentirse andaluza y española, que son sentimientos que no pueden imponerse, así como ha explicado que "somos españoles no porque compartamos lengua, religión o cultura, lo somos porque compartimos ciudadanía, que es lo que nos hace hombres y mujeres libres, en una democracia cuya fortaleza es el derecho a vivir en libertad, esa es nuestra fortaleza".

"Cuando alguien pretende que las singularidades y la diversidad se imponga a otro que piensa de otra manera, eso daña la convivencia, si lo quiere usar para que haya desigualdad, hace un daño tremendo a la democracia", ha agregado antes de afirmar que defenderá la bandera de los socialistas, "la de la igualdad, nuestro mayor legado y herencia".

Así la cosas, la presidenta de la Junta ha manifestado que Andalucía "no va a dividir, va a ayudar y va sumar para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos".

"Cuando el 4D y 28F salimos a la calle no fue desde el egoísmo, fue desde la igualdad, lo que se consiguió para Andalucía lo fue para el resto de España, pues no pedía quitar competencias a las comunidades históricas, no quería ser menos que nadie pero tampoco más que nadie", ha agregado, antes de incidir en que siempre será "leal" a la bandera de la igualdad y al respeto a los ciudadanos, "valores que nos han traído aquí y por lo que los ciudadanos nos volverán a dar la confianza, aquí y en el conjunto de España, estoy convencida, Pedro", ha dicho al secretario general.

Y en la misma línea, ha recordado que aquel 4D y 28F "todos los partidos de izquierdas salieron a al calle a defender esta tierra porque sabían que la igualdad era la bandera que daba dignidad a un pueblo como el de Andalucía", si bien ha criticado que los Anticapitalistas de Podemos Andalucía, en alusión a la corriente a la que pertenece Teresa Rodríguez, "les puede más el antisocialismo que la defensa de Andalucía".

Susana Díaz ha hecho un llamamiento a los andaluces que se sienten de izquierdas frente a partidos de izquierdas que en Andalucía "prefieren aliarse con el PP-A para tener a Andalucía secuestrada durante 80 días o para impedir que se pongan en marcha avances lógicos ahora con la recuperación económica de la mano del PSOE".

Por eso, ha pedido a los votantes de Unidos Podemos, "que ven como Podemos ha secuestrado a Andalucía y que incluso ha pedido a IU que abandone los gobiernos que tienen en ayuntamientos andaluces con socialistas", que miren al Gobierno de Andalucía, "con crítica pero que valoren cómo Andalucía ha hecho de dique de contención en la crisis, peleando por una recuperación económica para las personas".

En cuanto al cónclave del PSOE-A que la reelegido como líder, Susana Díaz ha dicho sentirse emocionada por tener otra vez la confianza de los socialistas andaluces para, junto a su Ejecutiva, "volver a poner rumbo y revalidar la victoria electoral en Andalucía". "Vamos a volver a ganar las autonómicas y las municipales", ha aseverado antes de garantizar que seguirá trabajando "para fortalecer la unidad del partido y ganar elecciones".

Además, ha manifestado que un partido "se mide por la capacidad que tiene de honrar su pasado, por la capacidad que tiene de cuidar su presente y por la capacidad que tiene de inventar el futuro", antes de apuntar que el PSOE-A lo ha hecho así, "estamos orgullosos de nuestro pasado, cuidando el presente y diseñando el futuro de esta tierra".

Con todo, la líder de los socialistas andaluces ha avisado de que uno de los retos a los que se enfrentan es una nueva Europa que "está atravesando una situación muy complicada", mientras ha señalado que otro de los retos que se marca es el empleo y el desarrollo económico, para lo que ha abogado por derogar, de manera urgente, la reforma laboral, que es "injusta, insolidaria, ineficaz y que solo ha servido para precarizar el empleo".

De otro lado, también ha señalado como objetivo lograr una financiación adecuada para mantener los servicios sociales, y ha señalado que Andalucía "va a levantar la voz no para pedir solidaridad sino para pedir equidad". "Queremos, como en el 28F, lo que es nuestro, no queremos que nos den lo que no nos pertenece, pero que no nos quiten lo que es de justicia", ha apostillado Susana Díaz.

Con todo, Susana Díaz ha abogado por vivir el socialismo y la política "desde el conocimiento, desde el amor y desde la valentía para defender aquello en lo que uno cree aunque a veces no esté en mayoría, en tu partido y fuera, y valentía para saber que interés por tu tierra va más allá del personal". "No me va a faltar valentía ni me van a temblar las piernas en la defensa de Andalucía", y pidiendo "libertad, dignidad e igualdad", ha zanjado la líder del PSOE-A, quien ha cerrado su intervención aclamando que "Andalucía lo merece, nos espera y vamos a volver a ganar".