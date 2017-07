"Por mi situación entenderá que no le pueda decir nada. Tal cual le contó mi cuñada así pasó". De esta forma quería zanjar inmediatamente la conversación el marido de la valenciana presuntamente secuestrada en México. Jorge F. G., quien está a cargo del hijo de un año de ambos, prefiere no dar detalles de la investigación para no entorpecer la labor de la policía. En lo único que insistió es en que su mujer ha sido secuestrada. "Mi mujer no está extraviada, fue privada de su libertad".

La pareja llevaba más de tres años viviendo en México, país donde nació su único hijo. Aunque Pilar Garrido es licenciada en Periodismo, actualmente no ejercía la profesión y ambos vivían de los ingresos del trabajo de él, relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Su hermana prefiere mantener al margen su profesión, aunque aclara que no son una familia con altos ingresos económicos, por lo que no cree que el secuestro fuera premeditado.

La valenciana estudió en Elche, donde estuvo viviendo en un piso de estudiantes con otra compañera durante la carrera. Se licenció en la primera promoción de Periodismo de la UCH CEU en el año 2005. Sus antiguos compañeros destacan de ella que es "un chica muy alegre que se relacionaba con todo el mundo".