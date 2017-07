Sánchez hace un llamamiento para reformar la Constitución

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido hoy una hoja de ruta con "soluciones inmediatas y de fondo", sin esperar al 1 de octubre, para "distender" el conflicto en Cataluña y ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas para consensuar estas medidas y la reforma constitucional pertinente.



Sánchez y el líder del PSC, Miquel Iceta, han comparecido hoy en rueda de prensa, tras la reunión de las ejecutivas de ambos partidos para acordar una propuesta conjunta plasmada en un documento, la "Declaración de Barcelona", para plantear una "oferta política" para Cataluña que evite el "choque de trenes" del referéndum del 1-O anunciado por el Govern.



Sánchez ha destacado que el "destino" de PSOE y PSC es "caminar juntos" y ha puesto en valor una declaración que pone sobre la mesa "vías de solución coherentes para intentar salir de esta falsa disyuntiva y retroalimentación entre separatistas y separadores".



En este sentido, ha criticado duramente el "inmovilismo del PP" de Mariano Rajoy: "Si la política solo fuera el respeto escrupuloso a la ley, gobernarían los jueces. Los políticos no se pueden esconder detrás de tribunales".



En contraste, ha esgrimido la posición del PSOE para "defender la Constitución y el Estatut y evitar que Cataluña se sitúe fuera de la legalidad", pero también para ofrecer, ha dicho, "soluciones inmediatas y de fondo".





Desde el @PSOE y @socialistes_cat proponemos iniciar los trabajos para una reforma federal de la Constitución que nos una de nuevo a todos. pic.twitter.com/6TCquhcPHX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 14 de julio de 2017

Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo y la deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo. pic.twitter.com/1F7mW7249m — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 14 de julio de 2017

Anulación de sentencias franquistas

"No descarta" moción censura, pero si es consensuada

"Hay mucho que se puede hacer en el ámbito legislativo y parlamentario para distender esta confrontación entre gobiernos. Y animamos al resto de fuerzas a", ha señalado.Para Sánchez, "hay responsables políticos que consideran que hay que empezar a hablar a partir del 1 de octubre. Pero el 1-O es hoy, es mañana y los días necesarios paraque resuelva la crisis territorial. Ponemos sobre la mesa soluciones, puntos de encuentro, reivindicamos política".En paralelo a esta declaración, se ha comprometido a estar "muy presente" en los próximos meses en Cataluña, donde abrirá una ronda de consultas con responsables políticos, sociales, intelectuales y sociedad civil, y, si se da el caso.Entre las propuestas ha destacado la de impulsar a partir del próximo período de sesiones del Congreso una subcomisión o el órgano conveniente que empiece a trabajar en los contenidos de una reforma constitucional, que para el PSOE debe ser en clave federal.El líder socialista ha dicho que su voluntad es hablar con todas las fuerzas para poner en marcha esa subcomisión, que también puede ser una subcomisión de estudio o una comisión mixta Congreso-Senado. "El vehículo es lo menos importante, lo importante es ponerse a debatir de una vez por todas.".Y si bien el camino de empezar a presentar esas medidas legislativas será ya a partir de septiembre, Sánchez ha dejado claro que la, porque la "prioridad" es consensuarla con el resto de formaciones, especialmente con Unidos Podemos y Ciudadanos.Sánchez ha reprochado a Rajoy que "aspire a gobernar España sin Cataluña" y haya "abandonado a toda la población catalana, independentistas y no independentistas", mientras el PSOE "quiere gobernar España con Cataluña y los catalanes" y convertirse en la "gran avenida de la política y el encuentro que desborde la vía estrecha, unilateral e ilegal que plantea el independentismo".PSOE y PSC también han acordado hoy presentar una proposición no de ley en el Congreso paray otras dictadas por tribunales de la dictadura franquista.Entre las medidas legislativas que los socialistas plantearán tras el verano, figura la de presentar una "proposición no de ley sobre las sentencias contra el expresident de la Generalitat Lluís Companys y otras dictadas por tribunales de la dictadura".El texto de dicha medida propone que el Congreso "declara que la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona, con fecha 13 de diciembre de 1939, y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, con fecha del 14 de octubre de 1940, contra el president de la Generalitat Lluís Companys, son ilegítimas,y carecen absolutamente de eficacia y validez".Asimismo, se reitera la "ilegitimidad" del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, "constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa".Como también son consideradas ilegítimas las "condenas y sanciones dictadas por éstos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura, contra quienes defendieron la legalidad institucional,o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución"."Condenas -prosigue la proposición no de ley- todas ellas también radicalmente nulas e injustas y carentes absolutamente de eficacia y validez".En la exposición de motivos, se recuerda que el pasado 29 de junio el propio Parlament de Cataluña declaró ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamó la nulidad de las sentencias de los mismos, una "aprobación que se produjo, por primera vez, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios".También ha reconocido hoy que "nunca descarta" presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno,, aunque en caso de hacerlo será "dialogada, consensuada, meditada y trabajada" y en ningún caso"Si hay que hacer una moción de censura, que no lo descarto, nunca lo ha descartado el PSOE, será dialogada, consensuada, meditada y trabajada. Lo que no será es improvisada", ha afirmado.Por otro lado, sobre si el PSOE dará apoyo a una posible activación por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución, que podría prever, Sánchez ha recordado que "sobre hipótesis es difícil posicionarse".Pero ha recordado que él, en su reunión con, le trasladó una petición de "mesura, proporcionalidad, no alimentar el conflicto y encontrar una solución política", para lo que la propuesta que hoy ha planteado el PSOE en Barcelona "es una hoja de ruta perfectamente válida para todas las formaciones que quieran evitar la crisis, y la hacemos partícipe y abierta al conjunto de formaciones".