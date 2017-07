Mari Mar Blanco reprocha a Carmena que Madrid no rinda homenaje a su hermano

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada nacional del PP, Mari Mar Blanco, ha asegurado este lunes que con el homenaje a su hermano Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 20 años, no se recuerda solo a una víctima del terrorismo sino a todas ellas, así como el comienzo del fin de esa organización terrorista. Por ello ha reprochado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que el ayuntamiento se haya negado a realizarle un homenaje, mientras Podemos recibió a los agresores de los guardias civiles en Alsasua.



"Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar todo lo que supuso su secuestro y asesinato. Es recordar el espíritu de Ermua y esa movilización ciudadana y esa concienciación cívica y democrática en la lucha contra el terrorismo", ha declarado a los periodistas tras participar en el homenaje a su hermano que ha organizado el PP en la sede nacional del partido, que ha presidido Mariano Rajoy. En el acto se ha guardado un minuto de silencio y se ha desplegado en la fachada una lona con la imagen del edil y el mensaje 'Sigues dejando huella'.





Miguel Ángel Blanco militó con orgullo en @NNGG_Es, un referente para nuestra organización juvenil y nuestro partido #20añosMAB pic.twitter.com/4Gnak2sQBT — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de julio de 2017

Carmena justifica su posición

Carmena ha rechazado una solicitud de Movimiento contra la Intolerancia para colocar en la fachada del Palacio de Cibeles una pancarta en memoria dey que el Ayuntamiento convoque una concentración en el XX aniversario de su asesinato a manos de ETA al entender que "supondría destacar a una víctima sobre todas las demás".Mari Mar Blanco ha rebatido los argumentos de la alcaldesa de Madrid asegurando que no se está poniendo a su hermano por encima de las demás víctimas del terrorismo, ya que, según ha agregado, recordando a Miguel Ángel Blanco se está recordandoTras asegurar que no espera que haya una, ha subrayado que este "gesto" de la regidora va acompañado de las palabras que han tenido que "oír por parte de Podemos". "Siempre he dicho que el que calla otorga y el silencio siempre ha sido muy cómplice en el País Vasco", ha enfatizado.En este punto, Mari Mar Blanco ha subrayado que Podemos sí que recibió en el Congreso a los(Navarra). "Y vemos como un ayuntamiento se niega a recibir a los familiares de una víctima del terrorismo y homenajearles como se merecen", ha lamentado.La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha justificado que el Ayuntamiento no recuerde con una pancarta a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su asesinato en la medida de que las asociaciones de víctimas, ha dicho, "insisten en que no haya una individualización de unos nombres frente a otros".La regidora ha respondido así a la petición de, a la que se ha sumado el PP, y ha explicado que esta reivindicación de las organizaciones de víctimas se hizo durante el cambio de nombres de calles y el Ejecutivo municipal la hace "extensiva" al resto de "estructuras".Ante las quejas porque el Ayuntamiento no convoque un homenaje al concejal de Ermua, la alcaldesa ha reiterado que el Consistorio se sumará a "cualquier tipo de declaración o acuerdo".El Ayuntamiento ha suscrito ya la de la Federación Española de Municipios y Provincias y haremos "todas las que sean necesarias", ha señalado Carmena, que esta mañana ha abogado por hacer una declaración en el Pleno de Madrid para recordar al edil.Del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, tras permanecer dos días secuestrado, Carmena ha dicho fue un acto "absolutamente vil" y que en su vileza hubo una conmoción social "positiva" paraLa regidora ha insistido en que estarán en "todas las expresiones que haya de condolencia, de protesta y de análisis" sobre la finalización del terrorismo y lo que significó que una persona como Miguel Ángel Blanco "tuviera que perder la vida"."El Ayuntamiento estará, cómo no, como siempre,, ha destacado Carmena a preguntas de la prensa durante la presentación de un informe sobre los CIE.