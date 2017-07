Hamburgo encara el desorden

¿Se acuerdan de cuando Zapatero en el 2008 se empeñó -y logró- que España asistiera, sin tener derecho, a la primera reunión del remodelado G-20 que debía coordinar la reacción de los grandes países a la peor crisis desde 1929?

Desde entonces el G-20 se reúne cada año para hacer frente a un mundo convulso. Este año se celebra el fin de semana en Hamburgo, que acaba de abrir el edificio de su nueva y espectacular ópera, y la anfitriona es la canciller alemana. Merkel, que en septiembre tiene elecciones, quiere que la reunión sea un éxito, pero no será fácil. En el 2008 no había duda de que el líder mundial -pese a Irak y la crisis bancaria- era el presidente Bush. Ahora el más poderoso sigue siendo el presidente americano pero está menos claro si Trump es el líder del mundo. Su America First le ha llevado ya a retirarse del relevante tratado contra el cambio climático y su tentación aislacionista genera inquietud en muchas capitales. Merkel se perfila como la líder de Europa y, apoyada por Macron, la gran defensora de la cooperación internacional frente al proteccionismo de Trump. Y el presidente chino, Xi Jinping, ya se erigió en Davos, en enero, en el gran defensor del libre comercio.

Estamos pues ante una triangulación que puede aparejar inestabilidad. Trump ha empezado visitando a la euroescéptica Polonia, pareciendo reincidir así en su inicial animosidad contra la Unión Europea.

Veremos si el G-20 no sólo evita una mayor tensión entre Estados Unidos y Europa, o entre Estados Unidos y China, sino si sirve también para poner algo de estabilidad en un mundo que, como dijo Merkel a Xi Ping, tiene muchas incertidumbres.