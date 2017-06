Cs rechaza participar en diálogos con PSOE y Podemos

Ciudadanos no entrará en ningún espacio de colaboración ni de diálogo a tres bandas (con PSOE y Podemos) como quiere promover el líder socialista ni tampoco "abortará la legislatura "porque el señor Sánchez no tenga escaño", ha dejado claro el secretario general del partido, José Manuel Villegas.

Y lo ha hecho en una rueda de prensa en la sede de Alcalá a tres días de la reunión que mantendrá el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con Pedro Sánchez en el marco de una nueva ronda de contactos que quiere abrir el líder socialista para explorar otra vez la vía del entendimiento, también con Podemos.

Ciudadanos, ha insistido, no va participar de ningún espacio "permanente" de diálogo con PSOE y Podemos, como planteó el líder socialista, porque no le ven el "sentido" al existir ya un ámbito de relación de todas las fuerzas políticas, que es el Congreso. Por tanto, ni van a cambiar las fórmulas "de funcionamiento" de esa relación entre partidos ni tampoco van a promover que la legislatura no llegue hasta el final.

Rivera, ha recordado, ya le trasladó por teléfono a Sánchez que acudiría a la cita con reformas concretas para recabar su apoyo, como la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos presidenciales o la reforma de la ley electoral, pero no irán más allá de abordar iniciativas que "mejoren la vida" de los españoles. "Tenemos muy claro que hay legislatura y esperemos que también lo tenga claro el señor Sánchez".

Por otro lado, al cumplirse el primer aniversario de las elecciones repetidas del 26 de junio, Villegas ha hecho un repaso de lo conseguido en este tiempo, poniendo el acento en la ley integral contra la corrupción, la ley de autónomos o el aumento de los permisos de paternidad.

Igualmente, ha señalado que Ciudadanos trabajó desde el principio para dar "estabilidad" a España y que ahora lo que toca para cambiar al país es ganar las elecciones.