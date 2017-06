C´s presentará una ley sobre gestación subrogada

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado hoy que el próximo martes presentará en el Congreso una ley de gestación subrogada, que sería la primera en España, y que ha definido como "altruista y garantista".

Según este proyecto, podrán solicitar ser padres por este método españoles o residentes en España, las mujeres gestantes tendrán que ser mayores de 25 años y lo haránmiriam sin recibir remuneración.

"Hay gente solidaria para donar vida", ha destacado Rivera, que ha resaltado que "los niños (nacidos por gestación subrogada en otros países) no pueden esperar a la puerta de un registro civil" y "tampoco hay derecho a que una familia hipoteque su casa para ser padre o se tenga que ir al extranjero".

El líder de Cs "ha añadido que el prohibicionismo no es la solución" y ha pedido a los demás partidos que "sean valientes, no pongan trabas y no se dejen llevar por presiones internas".

Rivera ha asistido hoy en Madrid a un encuentro sobre nuevos tipos de familia en el mercado de San Antón, en el barrio de Chueca, donde ha dado lo que ha considerado "una muy buena noticia".

Ha explicado que el texto que presentarán es fruto de "meses trabajando con juristas y con derecho comparado sobre lo que se ha hecho en otros países avanzados como Canadá".

"En el siglo XXI los nuevos modelos de familia van cambiando y hay que ser valientes y regularlos", ha recalcado el líder de la formación naranja, quien ha dicho que "si no se regulan nacen las mafias".

"Las familias son el pilar de la sociedad y Ciudadanos quiere progresar y que la legislación progrese adecuadamente al lado de nuestras familias", ha continuado.

Así, ha abogado por que se regulen "todos los modelos de familia" y "nadie se quede atrás o tenga que pasar auténticos laberintos para ser padre, adoptar, tener un bebé por gestación subrogada, disfrutar de la custodia compartida de sus hijos o disfrutar de su vida si quieren en solitario o en pareja".

Ha rememorado los tiempos en que se decía que los bebés probetas "no eran algo natural", cuando con el divorcio se decía que "no se podía uno divorciar" o con el matrimonio homosexual cuando se afirmaba que "no podía haber parejas que se quisieran y vivieran en matrimonio si no eran heterosexuales".

También ha criticado que para adoptar se tarde alrededor de diez años en cumplir ese deseo porque "no tiene sentido" y ha recordado que esta semana se ha aprobado instar al Gobierno a acelerar el reglamento sobre adopciones.

Rivera ha apostado por "dejar a los demás desarrollar su vida" al mismo tiempo que se ha referido a cuatro principios: "amor, libertad, igualdad y solucionar los problemas de los españoles".

"Será un orgullo defender todas estas causas justas en el lugar adecuado, en la tribuna de un Congreso", ha añadido Rivera, que ha estado acompañado por Patricia Reyes, responsable de Igualdad en el Congreso, y la también diputada Melisa Rodríguez.