Iglesias afirma que no tiene problemas para sentarse con C's

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes a su llegada al Pleno del Congreso que todavía no ha hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras el congreso federal de los socialistas de este fin de semana, y que espera recibir su llamada "pronto" para empezar a abordar cuestiones prioritarias para España como es, según el partido morado, echar al PP del Gobierno.

"Es razonable que Pedro Sánchez y yo dialoguemos, que hablemos. Ojalá sea pronto, hay muchas cuestiones que tratar por el interés de España", ha asegurado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja.

Preguntado sobre si considera adecuada la intención planteada por Sánchez este martes de fijar una reunión con Podemos y Ciudadanos para comenzar a trabajar en iniciativas parlamentarias para revertir las políticas del Gobierno, Iglesias ha afirmado que lo que "corresponde", primero, es "recibir la llamada" del líder socialista, tras los breves mensajes que se intercambiaron la semana pasada.

"Encantados" de mantener cualquier encuentro

Eso sí, ha afirmado que en Podemos están "encantados" de mantener cualquier encuentro, confirmando de este modo que no tienen problema en sentarse al menos a hablar con Ciudadanos, aunque no lo vean de utilidad para lograr su objetivo de sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Además, ha defendido es "razonable" que Pedro Sánchez y él tengan "reuniones frecuentes". "No puede ser noticia que el secretario general del PSOE y el de Podemos hable con frecuencia. Ojalá se convierta en algo habitual", ha añadido.

Rechaza "equidistancia" entre Podemos y Ciudadanos

Además, ha reafirmado que están dispuestos a mantener las reuniones que haga falta."Bienvenido todo el diálogo, que no es una práctica nueva sino que la venimos aplicando desde el inicio", ha asegurado Montero en su rueda de prensa, en la que, no obstante, ha insistido en que el PSOE no puede pretender "establecer una". "Ningún ciudadano asume que se pueda establecer una equidistancia entre que ejercer de oposición y quien hace de muleta", ha enfatizado.En cuanto a sus expectativas respecto a las promesas de Sánchez, Montero ha reafirmado que su formación quiere ver "hechos", porque son "le mejor aval que puede tener una formación política y un político", ha señalado que, de momento, están dispuestos a darle cierto margen al "nuevo PSOE".Eso sí, al igual que hiciera este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado avisado que las votaciones sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), y sobre el techo de gasto del Gobierno que tendrán lugar en las próximas semanas son"Son momentos para demostrar con hechos donde se está", ha sentenciado, para añadir que, por el momento, ven con esperanza como ha habido varios diputados socialistas que se han mostrado contrarios al CETA. "Para nosotros es una buena noticia. Ojalá se pueda concretar en que podamos estar juntos frente al CETA y que en el techo de gasto podamos tener una posición que no siga recortando derechos a los españoles", ha apostillado.