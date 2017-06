Albert Rivera rechaza entrar en el "bucle" de Pedro Sánchez

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al secretario general socialista, Pedro Sánchez, que no entrará en su "bucle" ni va a volver al pasado, aunque sí está abierto, por ejemplo a abrir un diálogo sobre medidas para regenerar el país.

Rivera, en su intervención en abierto ante su grupo parlamentario, ha respondido así a la intención expresada por Sánchez de emplazarle a una reunión la semana que viene, también al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para "empezar a caminar" y sin descartar que puedan llegar además "juntos" hasta la Moncloa.

Ha sido muy tajante al cerrarse a la posibilidad de intentar armar una mayoría parlamentaria con PSOE y Podemos que acabe con el PP al subrayar en que quiere ganar a Mariano Rajoy en las urnas, pero mientras llega ese momento, su objetivo es trabajar en el Parlamento y "no perder el tiempo" en debates de divisiones.

En Ciudadanos, ha dicho, nadie ha renunciado a su escaño por "tácticas internas", insistiendo en pedir al PSOE que se ponga a trabajar y se deje de "bloqueos" que no se merecen los españoles, aunque no ha dicho en ningún momento que no se reunirá con Sánchez.

Según Rivera, "el no es no ya pasó" y ahora lo que toca es el "sí es sí" a las reformas y a la legislatura.

"Lo digo porque el movimiento se demuestra andando y no con el puño en alto", ha subrayado Rivera al afirmar que los cambios del siglo XXI no llegan por "gritar, dar el espectáculo o pactar con partidos que quieren "dinamitar" la convivencia sino forzándolos con una mayoría parlamentaria.

Quiere que el PSOE que ahora vuelve a dirigir Sánchez tome partido y diga si será "capaz" de ponerse del lado de Cs o continuará "enzarzado con el retrovisor, podemizándose" y obsesionado con "contentar" a los nacionalistas.

Por eso, ha pedido a Sánchez que si realmente quiere cambiar las cosas apoye las propuestas que su formación ha hecho, por ejemplo, para regenerar la vida política porque volverán a pedir la supresión de los aforamientos y los socialistas tendrán que demostrar "si están en el bipartidismo obsoleto" o del lado de las reformas.

De la misma forma, Rivera pedirá a Sánchez que respalden su iniciativa para reformar la ley electoral, limitar los mandatos presidenciales o que dejen de poner pegas a las comparecencias de responsables socialistas en la comisión que investiga el "saqueo" de las cajas.

Su objetivo es derrotar al PP en las elecciones, pero mientras tanto pelearán para regenerar el país y para que haya "estabilidad política", que es lo que los españoles votaron, ha señalado.