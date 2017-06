El PP, "preocupado" por la plurinacionalidad de Sánchez

El PP ha arremetido hoy contra el PSOE por la posición "radical" que considera está exhibiendo, a la vista del discurso del secretario general, Pedro Sánchez, y sobre todo por estar "jugando" con la "ambigüedad" en "pleno desafío secesionista" catalán.



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy en rueda de prensa de que si mantiene ese posicionamiento, el PSOE perderá todos los votantes moderados que tiene.



"El PSOE nos ha dejado todo el centro a nosotros, y como partido moderado y centrista responderemos a las demandas del electorado", ha dicho Casado, quien ha insistido en que los socialistas están cayendo en los "peores vicios de la izquierda radical" y también "del secesionismo", al "no llamar a España por su nombre".



El comité de dirección del PP, que hoy ha presidido Mariano Rajoy, ha analizado las palabras de Sánchez en la clausura del congreso del PSOE y ha sido especialmente crítico con la defensa de ese partido de reforzar el carácter plurinacional de España.



Tras considerar que esta decisión de los socialistas parte de su objetivo de "agradar" a los nacionalistas para ganarse su favor en un futuro, y acusar a Sánchez de "contemporización" con el independentismo, ha advertido de que el PSOE no puede "soplar y sorber al mismo tiempo".



Y "si la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto no puede haber plurinacionalidad", ha insistido Casado.



El portavoz de los 'populares' ha recalcado que el partido de Mariano Rajoy se ha mantenido, en estos meses de interinidad en el PSOE, al margen del debate interno de los socialistas, y respetando sus tiempos.



Pero ahora, ha advertido, "la tregua se ha acabado", y ante una oposición "extrema" como la que creen que va a ofrecer el PSOE, el PP responderá "con la moderación".







El partido socialista español está haciendo lo mismo que el francés, radicalizarse para desaparecer. pic.twitter.com/JKxO2r6cn6 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 19 de junio de 2017

Pablo Casado ha señalado en varias ocasiones la "preocupación" que tienen en el PP ante las actitudes de ese PSOE que se presenta como "algo nuevo" pero en realidad es un "regreso al pasado" con el mismo líder que cosechó "los peores resultados" de la historia de los socialistas.Y les preocupa sobre todo, ha reiterado, esa posición ante el independentismo.Ha hecho así un breve análisis de la situación del debate catalán, criticando lapara expresar su deseo de que no tengan como "cómplices" al PSOE, en cuyo congreso de ayer, ha lamentado, había "demasiadas banderas muy pocas banderas de España".Casado ha insistido en subrayar la contradicción en la que cae el PSOE, en su opinión, reclamando la plurinacionalidad, porque le parece incompatible defender esa fórmula y también la idea de que la soberanía nacional es de todo el pueblo español en su conjunto.Con dicha plurinacionalidad, ha advertido, "¿hasta dónde llegaría el derecho a decidir de cada una de las naciones?"."Tenemos que decirle al PSOE que no juegue con la ambigüedad en pleno desafío secesionista", ha insistido Casado, quien también ha reprochado a la nueva dirección socialista que esté "coqueteando con sistemas más propios de repúblicas bananeras que de la nación más vieja de Europa".En cualquier caso, el dirigente popular ha insistido en reclamar al PSOE que abandone la senda que parece haber tomado y que es la misma que en su momento tomó el partido socialista francés, de "radicalizarse y elegir al líder más extremista". "Probablemente les pase lo mismo", ha augurado.