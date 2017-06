Los 49 miembros de la Ejecutiva de Sánchez

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha configurado una ejecutiva paritaria, con once nombres más que en su anterior mandato -de 38 a 49 miembros, incluido él-, en la que no ha integrado a ningún crítico, salvo el que fuera su adversario en las primarias, el exlehendakari Patxi López. No hay en cambio ningún cercano a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que tampoco ha querido colocar a su gente en esta Ejecutiva.

La nueva ejecutiva del PSOE, de estructura novedosa, está formada por 18 responsables de área, que son los que compondrán la comisión permanente que gestionará el día a día del partido.

De los miembros de la Ejecutiva, 29 son hombres y 20 mujeres, quienes representan el 41 por ciento del total, respetando el criterio de paridad, que fija en el 40 por ciento el mínimo de presencia femenina en el directorio.

De los nombres que faltaban por conocer -en estos días se ha ido anunciando casi la mitad del equipo-- destaca la inclusión del senegalés Luc André Difou, que proviene del Grupo Federal Afrosocialista de Canarias. Difou llegó a España en 1992 como inmigrante sin papeles y pasó mes y medio durmiendo en la calle. Será secretario de Política de Refugiados, en el área de Políticas Migratorias y PSOE del Exterior que coordinará Pilar Cancela.

-Presidenta: Cristina Narbona. La exministra de Medio Ambiente (2004-2008) y en los últimos cinco años miembro del Consejo de Seguridad Nuclear será la presidenta del partido, un cargo no ejecutivo que le permitirá implicarse en el nuevo consejo asesor del PSOE para la transición ecológica de la economía, ya que ella es la autora de esa apuesta estratégica del proyecto de Pedro Sánchez.

Cristina Narbona.

- Secretario general: Pedro Sánchez

- Vicesecretaria general: Adriana Lastra. La diputada asturiana, que ya fue secretaria de Política Municipal en la anterior ejecutiva de Sánchez (20014-2016), formó junto a Ábalos el tándem que dirigió su exitosa campaña de las primarias, será nombrada vicesecretaria general.

Adriana Lastra

- Secretario de área de Organización: José Luis Ábalos Secretario provincial del PSOE de Valencia desde 2012 y vicesecretario general del PSPV-PSOE entre 2000 y 2004, ha sido el portavoz provisional en el Congreso desde que Sánchez ganó las primarias y éste le ha nombrado su secretario de Organización, uno de los puestos con mayor capacidad de decisión en el partido y de la máxima confianza del secretario general. De él dependerán los secretarios ejecutivos Santos Cerdán (Coordinación Territorial), Francisco Salazar (Acción electoral), José Antonio Rodríguez (Dinamización de Agrupaciones Locales) y Javier Izquierdo (Formación).

José Luis Ábalos

- Secretaria de área de Igualdad: Carmen Calvo, que trabajará con la secretaria ejecuutiva para l a violencia de género Susana Ros.

Carmen Calvo

-Secretario de área de Política Federal: Patxi López. El exlehendakari, que pasó de ser una de las personas de confianza de Pedro Sánchez a su adversario en las primarias, a las que saltó convencido de que éste no se presentaría, se integrará en la ejecutiva como secretario de Política Federal, con el encargo de pilotar una eventual negociación para la reforma federal de la Constitución que ataje la crisis territorial de Cataluña.

Patxi López.

- Portavoz: Óscar Puente. El alcalde de Valladolid, uno de los regidores más movilizados en favor de Sánchez en las primarias y de verbo más mordaz, ejercerá de portavoz de la Ejecutiva, según anunció él mismo, con lo que sería el encargado de dar cuenta de manera oficial de sus deliberaciones y acuerdos.

Óscar Puente.



- Secretaria de área de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas: Alfonso Gómez de Celis. Con él trabajará la secretaria ejecutiva de Función Pública, Isaura Leal.

Alfonso Gómez de Celis.

- Secretario de área para la Transición Ecológica de la Economía: Hugo Morán. De él dependerán los secretarios ejecutivos Concepción Andreu (Mundo rural), Francisco Boya (Montaña) y Pedro Casares (Transportes e infraestructuras).

- Secretario de área de Agricultura, Ganadería y Pesca: Manuel González. Trabajará con la secretaria ejecutiva de Pesca, María Luisa Faneca.

- Secretaria de área de Políticas Migratorias y del Exterior: Maria Luisa Cancela. El secretario ejecutivo de política de refugiados será Luc André Difou.

- Secretaria de área de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda, Beatriz Corredor.

- Secretaria de área de Cohesión e Integración, Nuria Parlon. Con ella trabajarán los secretarios ejecutivos Maria Luisa Carcedo (Sanidad y Consumo), Begoña García-Retegui (Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad), Iban García del Blanco (Cultura y Deportes) y María Luz Martínez Seijo (Educación y Universidades).

- Secretaria de área de Política Municipal: Susana Sumelzo. De su Secretaría dependerán las secretarías ejecutivas en manos de Alejandro Soler (adjunto de Política Municipal), José Vélez (Pequeños Municipios), Vicent Torres Guasch (Provincias, Cabildos y Consells).

- Secretario de área de Relaciones Internacionales: Héctor Gómez. En su área están Iratxe García (UE) y Belén Fernández (Cooperación al desarrollo).

- Secretaria de área de Movimientos Sociales y Diversidad: Mónica Silvana. Los secretarios ejecutivos de su área serán María Jesús Castro (Mayores) e Ignacio López (Movimientos Sociales).

- Secretaria de Política Económica y Empleo: Manuel Escudero. Con él trabajarán los secretarios ejecutivos Toni Ferrer (Empleo y Relaciones Laborales), Carlos Ruiz (Industria, Comercio y Turismo), Milagros Tolón (Economía de las Ciudades) y Magdalena Valerio (Seguridad Social y Pacto de Toledo).

- Secretario de área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación: Francisco Polo.

- Secretario de área de Estudios y Programas: José Félix Tezanos

- Secretario de área de Transparencia y Democraciaz Participativa: Odón Elorza.

- Secretario de área de Justicia y Nuevos Derechos: Andrés Perelló. Con él trabajarán los secretarios ejecutivos José Manuel Rodríguez Uribe (Laicidad) y Fernando Martínez (Memoria histórica).