Sánchez llega al Congreso del PSOE rodeado de una Ejecutiva de confianza

Apenas un mes después de la contundente victoria de Pedro Sánchez en las primarias, el PSOE culmina este fin de semana el proceso de renovación de su proyecto estratégico y su dirección política en un congreso llamado a certificar la paz interna y las ganas de los socialistas de recuperar la unidad.



A falta de que Sánchez dé a conocer la ejecutiva al completo, los nombres ya confirmados son todos personas de su confianza, que le fueron leales en su anterior mandato o que formaron parte de su candidatura a las primarias, más algunas incorporaciones de perfil profesional.



Es el caso de Cristina Narbona (presidenta), Adriana Lastra (vicesecretaria general), Óscar Puente (portavoz), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Política Institucional y Administraciones Públicas), Carmen Calvo (Igualdad), Toni Ferrer (Empleo), Luz Martínez Seijo (Educación), Iratxe García (Relaciones Internacionales), Nuria Parlon (Cohesión Social e Integración) y Odón Elorza (Transparencia y Democracia Participativa).



Todos ellos formarán el núcleo duro de la nueva dirección, junto a otros 'fichajes' de Sánchez como el exdirector de Change.org Francisco Polo (Emprendimiento, Ciencia e Innovación) y el propio lehendakari y adversario suyo en las primarias, Patxi López (Política Federal).



Está por ver si finalmente incorpora a algún miembro de la candidatura de Susana Díaz, sobre todo después de que ayer el portavoz provisional en el Congreso y próximo secretario de Organización, José Luis Ábalos, explicara en Radio Nacional que la ejecutiva de Sánchez no está diseñada desde la "perspectiva de la integración", sino que lo que busca es un "equipo en quien confiar y que le resulte efectivo".







Sé que harás un gran trabajo, compañero. Gracias por tanto. https://t.co/HIxcfQed9X — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de junio de 2017

La "pluralidad" de la organización

En clave de eficacia explicó también la elección del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al frente del Consejo de Política Federal, un órgano consultivo del que forman parte el secretario general y los 'barones' territoriales.Donde sí habrá integración de representantes de las candidaturas deserá en los órganos de representación del partido (Comité Federal, Comisión de Ética y Garantías), en los que sí se verá la "pluralidad" de la organización.La votación de estos órganos y de la ejecutiva federal -que es secreta y en urna- no será hasta el domingo y en ella Sánchez aspira a un apoyo superior al 70%.La jornada de este sábado girará en torno al debate de lasa la ponencia marco, que tendrá lugar a puerta cerrada en tres comisiones.La comisión política, en la que se tratará la cuestión de la plurinacionalidad, la presidirá el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, y los ponentes seránLa comisión de economía la presidirá la exministra de Vivienda Beatriz Corredor y los ponentes serán Consuelo Rumí y Nuria Parlon, mientras que la comisión de modelo de partido la presidirá María Luisa Carcedo y los ponentes serán José Luis Tezanos y Ana Sánchez.El congreso, que se celebra bajo el lemay que presidirá el secretario general castellanoleonés, Luis Tudanca, se abrirá con la intervención de éste y de los secretarios generales de CCOO y UGT,y Pepe Álvarez, respectivamente, así como del presidente del grupo socialista en el Parlamento Europeo, el italiano Giani Pitella, y de ONG, asociaciones ecologistas, la Plataforma Tercer Sector y la Asociación Española de Star-Ups.A la inauguración asistirán el expresidentey los ex secretarios generales Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia, pero no otros referentes históricos como Alfonso Guerra o Felipe González, aunque éste participará con un vídeo que ha enviado.