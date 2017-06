Moción de censura | Pablo Iglesias tiende puentes con el PSOE

El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado hoy abierta la posibilidad de un entendimiento futuro con Podemos: "recojo el guante, estamos dispuestos a construir una mayoría alternativa para desmontar las políticas injustas del PP y pedir las reformas justas que reclama la sociedad", le ha dicho a Pablo Iglesias.

El líder de Podemos, previamente, ha vuelto a tender la mano al PSOE para "formar parte del cambio" y desalojar al PP, respetando "la correlación" de fuerzas, y por tanto, dando el liderazgo a los socialistas porque "en este momento tiene más diputados".

Tras valorar la necesidad de censurar a Rajoy y señalar que, no obstante, "lo más" que pueden hacer los socialistas es abstenerse en la moción de censura, Ábalos ha aconsejado al PP que, aunque "hoy saldrán de ésta, no lo celebren demasiado", porque "muchos de los que les votaron ya no les aplauden, porque están cansados de tantos recortes, injusticias corrupción e indecencia".

Ábalos ha dicho que este Gobierno "merece una censura pero la Constitución requiere un candidato alternativo". Ábalos ha acusado al PP de ser el máximo responsable de "una doble degradación institucional y social" y ha asegurado que la corrupción en España ha alcanzado cotas desconocidas desde la recuperación de la democracia.

También se ha referido a la amnistía fiscal del PP, que ha tildado de "injusta e inmoral", y ha recordado que la próxima semana el PSOE pedirá la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en su opinión debería haber dimitido ya.

Por otra parte, Ábalos ha reprochado hoy a Pablo Iglesias que su moción de censura solo va a servir para "fortalecerle", para "consolidarle un poquito más". Ábalos, que ha cuestionado también la intencionalidad" de la moción de censura, ha acusado a Iglesias de "utilizar el sentimiento de la gente para abrirse camino estratégico de carácter partidista".

Para ilustrar su afirmación ha mostrado un documento interno de Podemos titulado "Análisis de marcos y coyunturas, éramos pocos y llego Sánchez".

El portavoz del PSOE ha reivindicado frente a Podemos el espíritu de reconciliación nacional de la transición y la "obra" de su partido en el "régimen del 78": "Igualar, cohesionar y hacer una patria para todos los españoles", ha dicho.

Ábalos ha aleccionado a Podemos sobre la "importancia de alimentar el sentimiento de pertenencia a esta nación", de tener un "proyecto nacional" y de "acabar con la división" de los españoles.

Además, el portavoz del grupo parlamentario socialista ha abogado por una reforma que reconozca la realidad nacional catalana y que "catalanes y españoles voten, pero de verdad, con todas las de la ley", al tiempo que ha defendido diálogo con Cataluña: "política y no trincheras".

Ábalos ha acusado a Rajoy de haber hecho todo lo posible para que fracasara el pacto estatutario y, luego, en cinco años, no hacer nada para favorecer el diálogo entre los gobiernos catalán y español.

Ábalos ha subrayado que la Constitución "no es ningún obstáculo" y puede adaptarse a las necesidades mayoritariamente sentidas siempre que se haga de acuerdo con las normas establecidas "y sin buscar atajos que no respeten esta ley".

"Formar parte del cambio"



Previamente, el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a tender hoy la mano al PSOE para "formar parte del cambio".

Iglesias, por ello, ha pedido al PSOE que hoy "no se equivoque en las formas" a pesar de que en la próxima intervención del nuevo portavoz parlamentario de los socialistas, José Luis Ábalos, pueden producirse "palabras duras" sobre Podemos.

Tal y como ha destacado en el debate de la moción de censura y como afirmó ayer, el candidato a la Presidencia ha invitado al partido que lidera Pedro Sánchez a que reflexione y comprenda que "quizá hay un camino bueno para el país que va más allá" de ambas formaciones.

Sobre la premisa de que el cambio no se puede obrar sin diálogo entre Podemos y PSOE, Pablo Iglesias ha recalcado que tanto él mismo como en su organización han aprendido a "respetar las diferencias", pero acto seguido ha recordado que el programa que ayer esgrimió "planta marcos y posibilidades de acuerdo".

También como ayer ha reconocido que antaño se ha podido equivocar "en las formas" y que ahora trata de que no vuelva a ocurrir.

Por ello, en este debate de la moción de censura que Podemos ha planteado, la mano tendida no es "retórica".

Según sus palabras, esa oferta se sujeta en "una obviedad", ya que "seguramente hoy y mañana y en los próximos años" deban entenderse para echar al PP y a Mariano Rajoy del Gobierno.

Iglesias, asimismo, ha recalcado que esas diferencias existen, que seguirán existiendo y que en las posibles nuevas relaciones entre ambos partidos habrá "críticas y momentos broncos", pero el objetivo puede disiparlos porque "España merece una oportunidad distinta" y un cambio.

Cambio en el que el PSOE será protagonista; de hecho, el líder de Podemos se ha comprometido a "respetar las correlaciones" porque los socialistas "en este momento tienen más diputados en la Cámara".

La abstención por la que se decantará hoy el PSOE "deben convertirla en una reflexión sobre el futuro", ha recomendado Iglesias.

Desde la "fraternidad", el candidato hoy a la Presidencia ha sentenciado: "Tratemos de ponernos de acuerdo porque hay una urgencia en el país: sacar al PP" del Gobierno.

Pablo Iglesias, posteriormente, ha lanzado otro guiño al PSOE hablando de la cuestión territorial, ha reconocido los enormes avances de la "bancada socialista" después de que Pedro Sánchez haya reconocido a España como un "país de países" y a Cataluña como "nación".

Por ello, el líder de Podemos ha aprovechado para tender la mano a los socialistas y los ha emplazado a buscar el "acuerdo" y el "entendimiento" para buscar soluciones al problema plurinacional, a la ruptura del modelo social y a la corrupción.

Tres asuntos en los que ha asegurado que PSOE y Podemos comparten "diagnóstico", por lo que espera que sea posible un acercamiento.

"Tratemos de que esta moción sirva para diagnosticar las cosas que tienen que cambiar y para eso, señorías socialistas, es necesario que abramos la puerta al entendimiento. Creo que nosotros lo hemos hecho, espero que ustedes estén también a la altura de los retos", ha resumido.