El trabalenguas de Rajoy en una respuesta a Iglesias

El debate en el Pleno del Congreso de la moción de censura de Pablo Iglesias ha dado lugar a numerosos cruces dialécticos entre los líderes de Podemos y el presidente del Gobierno, sobre todo a cuenta de la corrupción, pero también con refranes y citas de Francisco de Quevedo y algún que otro patinazo del presidente del Gobierno, que de nuevo ha sorprendido con una cita para la posteridad.



Rajoy se ha liado en una réplica a Iglesias que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. "Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político", ha señalado el presidente ante la sorpresa de todos".







Por otro lado, han sido muchas ls réplicas entre los miembros de podemos y el presidente. Extractamos aquí algunas muestras de la esgrima parlamentaria:



Irene Montero: "La corrupción no es cosa de manzanas podridas. La corrupción tiene sede y es Génova 13".





¿Censura a quién?

Montero enumera los casos de corrupción relacionados con el PP. "¿Entienden señorías por qué hay que echarlos?"

Iglesias replica a Rajoy: "Dice que yo no soy de fiar, pero yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es de fiar"



Quite ya el móvil al ministro

: "No olvide el refrán castellano: Exagerar y mentir, por el mismo camino suelen ir. Una cosa es que existan casos de corrupción, pero en modo alguno se puede hablar de una trama dedicada al saqueo. En España hay corruptos, pero España no es un país corrupto".Rajoy reconoce que la corrupción le preocupa: "En el PP ha habido casos de corrupción, algunos muy graves"También hablando de corrupción, la portavoz de Unidos Podemos reclamó al PP algo más que disculpas:: "Devuelvan lo robado, no basta con pedir perdón".{C}{C}: "Se les tendría que caer la cara de vergüenza. Su milagro económico eran saqueos y privatizaciones": "Hemos tomado medidas y ahora la ley obliga a devolver lo robado. La Ley, no el hecho de que usted lo diga en la tribuna".: "En España hay demasiadas personas corruptas, pero no es un país corrupto. La corrupción no es la regla, es la excepción"En su réplica, el presidente descalificó la moción de censura y la vio como un ataque a todo el país:: Esta es una moción de censura contra la estabilidad de España. Con su fracaso, España gana y Podemos pierde.: No es una moción contra España, sino por España, y contra el PP, que es quien está saqueando el país.Montero enumera los casos de corrupción relacionados con el PP. "¿Entienden señorías por qué hay que echarlos?": "Esta moción es una farsa". "Si esto fuera una farsa, el presidente del Gobierno no habría estado tres veces en esta tribuna", contestó Pablo Iglesias.Al final del debate, la portavoz de Unidos Podemos, que ya había leído la lista de casos que afectan al PP, quiso acabar ilustrando su acusación de financiación ilegal con una enumeración de miembros de este partido implicados en sumarios de corrupción.: "Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno".: "Voy a citar a una persona que dijo: En política, no todo vale, quien acuse de financiación ilegal, debe ir a los tribunales, no montar juegos mediáticos en asambleas legislativas. Estas palabras las pronunció Pablo Iglesias cuando fue citado por una asamblea legislativa (de Venezuela) por financiación ilegal con dinero público. ¿Por qué lo que vale para Venezuela no vale para España? ¿Por qué lo que vale para el señor Iglesias no vale para el resto de esta Cámara?"En su duelo con Pablo Iglesias, Rajoy ha insistido en que el líder del PP no está "capacitado" para gobernar España.: "Usted no es de fiar".: "Dice que yo no soy de fiar, pero yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es de fiar".Y el presidente ha continuado reprochando a Pablo Iglesias sus años de protestas en la Universidad Complutense o en los 'escraches' de la Plataforma Antidesahucios.: "Yo a usted no le haría un escrache".: "Claro, ustedes hacen otras cosas (a partir de ahí ha repasado casos de exdiputados del PP investigados por tráfico de influencias y por corrupción, remachando con Rodrigo Rato). Escraches, no, pero esto sí. Delincuentes amigos suyos tiene más que nadie".Quevedo y los refranesLos refranes, dichos populares y citas ilustres estuvieron muy presentes en el debate.: "Tanto su intervención como el farragoso escrito demuestra eso de que el exceso es el veneno la razón, como dijo Francisco de Quevedo".: "También escribió Quevedo que la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. A ustedes la soberbia les va a hacer caer, escúchenme porque les va a hacer caer".Y en otro momento, el líder de Podemos se refirió a los dichos de Rajoy: "A usted le gustan mucho los refranes castellanos; su favorito es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, más vale la corrupción conocida que el cambio por conocer. Pero ese mantra conservador es una patraña, sobre todo, porque la gente nos ha visto gobernar en los ayuntamientos y sabe que la esperanza puede gobernar al miedo: nosotros no robamos".En estas primeras horas de sesión parlamentaria, también hubo tiempo para bromas. Cuando Irene Montero relataba los contactos de los hermanos Ignacio y Pablo González con el Gobierno del PP y su apuesta por quien después fue nombrado fiscal Anticorrupción (Manuel Moix), acabó con un consejo para el presidente: "Señor Rajoy, le voy a dar una recomendación: por favor, quítele el teléfono al señor Catalá".Hasta Mariano Rajoy no pudo evitar sonreír. Y el jefe del Gobierno, nada más subir a la tribuna tras más de dos horas de intervención de Irene Montero, comentó con sorna: "Este Gobierno no tiene más que siete meses de vida y no hemos tenido tiempo de haber cometido todas las tropelías que nos atribuye, no podemos ser tan eficaces".La extensa intervención de Irene Montero también provocó un gracioso cruce de comentarios fuera del hemiciclo. Desde su cuenta oficial en Twitter, el PP lanzó un ataque en menos de 20 caracteres: "Zzzzz #Íñigovuelve", resumiendo el sopor que les producía el discurso de la portavoz de Podemos y reclamando el regreso de su antecesor, Íñigo Errejón, que perdió la última asamblea de Podemos frente a Pablo Iglesias.El aludido, Íñigo Errejón, contestó minutos después con sarcasmo en la misma red social: "Si esto os aburre, imaginad 21 años y un día en Soto del Real. Atended, atended a Irene".