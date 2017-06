El Parlament citará a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría el 6 de julio por la 'Operación Cataluña'

El Parlament citará en los próximos días al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que comparezcan el jueves 6 de julio en la Comisión de Investigación sobre la 'Operación Cataluña'.

Las comparecencias de ambos ya fueron aprobadas semanas atrás, pero este martes la presidenta de la Comisión, la diputada de JxSí Alba Vergés, ha desvelado la fecha fijada y ha explicado que este mismo día también citará al ministro de Interior, José Ignacio Zoido.

Vergés ha explicado que la Cámara citará para el jueves 22 de junio al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el exfiscal general del Estado José María Romero de Tejada, y también al jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, para el martes 27 de junio.

Según ha explicado Vergés, el Parlament entiende que todos ellos están obligados a comparecer y que, si no lo hacen, los miembros de la comisión les estarán esperando el día de la citación en la cámara.

Si no se presentan, volverán a convocarles "dos o tres veces, las veces que sean necesarias" antes de presentar una denuncia por un delito de desobediencia, ha dicho Vergés que, por lo menos, espera una respuesta, aunque sólo sea por cortesía institucional.

Sin embargo, el letrado del Parlament presente en la comisión, Francesc Pau, ha explicado que el Parlament no puede controlar a los miembros del Gobierno pero sí puede pedirles información.

"El consejo de Estado tiene una doctrina contraria de que no tienen obligación de comparecer. Se me ha informado oficiosamente de que están preparando un informe para sustentar que no tengan que comparecer en esta comisión", ha desvelado durante la sesión.

También han sido llamadas a comparecer la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y la miembro de la Mesa del Congreso Alicia Sánchez-Camacho (PP), ambas para el día 26 de junio.



De experto a testigo



A lo largo de las comparecencias, varios expertos han explicado que un grupo de la Policía Nacional vinculado a Asuntos Internos investigaban a políticos soberanistas catalanes e incluso generaban informes que, como no tenían base para iniciar una investigación judicial, se filtraban a algunos medios para generar presión mediática.

Dos de los periodistas citados como expertos para explicar esos informes -Francisco Maruenda y Pedro García Cuartango- han declinado acudir a la cita porque como expertos no están obligados y un tercero -Francisco Mercado- "cuelga el teléfono" cuando se le llama para informarle de la fecha de la comparecencia.

Después de que Vergés informara de la renuncia de los tres periodistas, el diputado de SíQueEsPot, Albano-Dante Fachin, y la diputada de la CUP, Mireia Boya, han solicitado el cambio de estatus para poderles llamar como testigos y "obligarles" a comparecer, y la presidenta de la comisión ha respondido que pueden hacerlo previo acuerdo de los grupos.