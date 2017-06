Moción de censura | Iglesias, a Rajoy: "Han normalizado y blanqueado la corrupción"

El candidato a la Presidencia del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido hoy al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que pasará "a la historia como el presidente de la corrupción" y ha aprovechado para pedir al PSOE que busquen un acuerdo para echar al PP, pero excluyendo a Ciudadanos.



Con una tono casi didáctico, Iglesias ha aprovechado su turno durante el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy para hacer un repaso de diversos acontecimientos históricos que, según dice, sirven muy bien para entender un modelo de Gobierno basado en "exigir a los ciudadanos lo que perdonan a los amigos".



Iglesias ha comenzado denunciando la corrupción del PP, ha advertido al Gobierno de que "la soberbia les va a hacer caer" y de que "las leyes están para cumplirlas".



"España no es como ustedes", "España no es como este Parlamento, si se pareciera de verdad a España no estarían ustedes ocupando el banco azul", ha dicho el candidato de Unidos Podemos.





Medidas anticorrupción

El líder de la formación morada, a quien su partido quería presentar hoy en un, no ha caído en el tono bronco utilizado por la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, pero sí ha denunciado los mismos problemas.Ha afirmado que se "han rebasado todos los límites posibles en corrupción" y que "España no puede permitirse más que las instituciones estén copadas por corruptos", motivo por el que esta moción -ha dicho- es "una oportunidad de hacer algo por el bien de España: echarles y sacar al PP de las instituciones".Asimismo, ha hecho hincapié en que el PP enextremo que en su opinión demuestra que puede haber una alternativa. Por ello, ha aprovechado para tender la mano al nuevo PSOE de Pedro Sánchez El candidato de Unidos Podemos ha reconocido los "errores" que cometió tras las elecciones del 20D y ha pedido al PSOE que "asuma los suyos" y trabajen juntos lograr un acuerdo sin "la muleta naranja" de Ciudadanos (Cs).más temprano que tarde", ha dicho el secretario general de Podemos, quien ha recalcado que está dispuesto al diálogo y al entendimiento con el PSOE, sobre todo tras "la lección" que las bases socialistas han dado al "establishment" de dicha formación al elegir secretario general a quien fue "descabalgado", Pedro Sánchez.El líder de Podemos que ha comenzado su discurso saludando en todas las lenguas cooficiales ha dedicado sus primeras palabras a agradecer la presencia de losque hoy le arropan en la tribuna del Congreso.Ha reivindicado la gestión y la eficacia de estos municipios durante los últimos dos años, de la que según ha dicho ya han sido testigos siete millones de ciudadanos que han visto que se puede hacer política de otra forma.ha asegurado tras denunciar que está "en juego la salud de la democracia y el Estado de derecho". "Los ciudadanos no se merecen esta desvergüenza", ha añadido.Con esos argumentos, ha insistido en lanzar otra petición a la bancada popular: "Márchense, señores del PP", ha espetado; y ha recalcado que Unidos Podemos representa el futuro y espera que el PSOE se sume a ese camino.El candidato de Unidos Podemos a la Presidencia del Gobierno ha desgranado "once medidas urgentes" contra la corrupción, la mayoría inasumibles para el Gobierno del PP porque, de aprobarse, afectaría a sus propios intereses.Las propuestas de Iglesias enumeradas durante la intervención del debate de la moción de censura no son nuevas, pues constan en el programa electoral de Unidos Podemos o ya han sido defendidas en el Congreso de los Diputados.Éstas son las once medidas detalladas por el líder de Podemos:1. Una Ley de contratación pública que suprima los procedimientos negociados.2. Facilitar el trabajo de los organismos reguladores y de los técnicos e inspectores de Hacienda mediante un nuevo Plan Nacional de Lucha contra el Fraude.3. Una nueva Ley de financiación de partidos que incluya a las fundaciones y asociaciones vinculadas, así como el límite al endeudamiento bancario o restricciones a las donaciones de bienes inmuebles.En este punto, Iglesias se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para decirle que no podría hacerla si de él dependiera ya que, "a lo mejor, más gente de su partido terminaría en la cárcel".4. Adscripción de la Policía Judicial a los juzgados y tribunales de modo que tengan el control de las investigaciones y se asegure la imparcialidad de las mismas."La policía que investiga al Gobierno no puede depender orgánicamente del Gobierno; eso lo entiende cualquier español", ha ilustrado el líder de Podemos.5. Derogación de la llamada "Ley Berlusconi", es decir, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar "el punto final" de las investigaciones consideradas complejas, relacionadas con casos de corrupción."Imponer plazos a una Justicia sin medios sólo busca la impunidad", ha asegurado Iglesias antes de apostillar en referencia a Rajoy: "Pero a lo mejor no lo pueden hacer porque irían muchos compañeros a la cárcel".6. Reforzar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado con propuestas como la elección del fiscal general del Estado de una terna elegida por mayoría cualificada en el Congreso, y en la que, como mínimo, debe haber una mujer.7. Una Ley contra las llamadas puertas giratorias, de modo que los ministros no vayan luego a consejos de administración de empresas vinculadas a sectores estratégicos.8. Acabar con el secreto bancario. "Ay de alguno de ustedes (del PP) como se acabara con el secreto bancario", ha espetado Iglesias.9. Reforma del delito del fraude fiscal, lo que se ha dado en nombrar "derecho penal del amigo".A este respecto ha apuntado Iglesias: "No lo pueden hacer porque hay delincuentes fiscales entre sus amigos y familiares, y no la van a hacer para no atacarse ustedes mismos".10. Reformar el Código Penal para perseguir el delito del enriquecimiento ilícito.11. Creación de una Unidad para recuperar el dinero defraudado por la corrupción.En ladentro del hemiciclo han tomado asiento una veintena de cargos institucionales y "alcaldes del cambio", a los que se han sumado también el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.Esta es la tercera moción de censura que se plantea en democracia tras las presentadas contraque fueron rechazadas. Rajoy mantengan un "cara a cara" por tiempo indefinido siempre que ambos sigan pidiendo la palabra para contestar.En esa hipótesis, será la presidenta, Ana Pastor , la que ponga fin a las réplicas, dando la última palabra a quien estime conveniente.Tras una interrupción por el tiempo que decida también la presidenta,en orden de menor a mayor representación por un tiempo de 30 minutos, y una segunda intervención de otros diez.Concluido el debate, que se prolongará hasta este miércoles , se procederá a la votación, pública y por llamamiento, como ocurre con las sesiones de investidura.Un miembro de la Mesa pronunciará el nombre de cada diputado a partir de un apellido elegido al azar para que, desde su escaño, los diputados vayanPara que salga adelante, la moción de censura debe recibir el apoyo de al menos la mitad más uno del Congreso, es decir, 176 votos para ser aprobada.En else establece que si el Congreso aprueba una moción de censura, el Gobierno deberá presentar su dimisión al Rey y el candidato votado en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara y, a continuación, el monarca le nombrará presidente del Gobierno.En caso de que la propuesta sea rechazada, los 35 diputados que han suscrito esta moción de censura no podrán firmar otra durante el mismo periodo de sesiones.