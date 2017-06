Nuet llama a defender "la unidad" del soberanismo para ser "invencibles"

El coordinador general de EUiA y secretario de la Mesa del Parlmanet, Joan Josep Nuet, ha llamado hoy "cuidar la unidad" del soberanismo que defiende un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ante un Gobierno que les quiere "divididos a trozos": "Si somos un solo pueblo, somos invencibles".

A la salida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde ha declarado por haber permitido el debate y la votación de iniciativas vinculadas con el referéndum independentista, Nuet ha puesto en valor la diversidad del soberanismo, puesto que en la concentración para apoyarle había banderas independentistas y republicanas.

Ante el juez ha alegado que no es independentista, sino demócrata, y que el reglamento de la cámara le obligaba a permitir la votación.

"Cataluña habla con muchas banderas y sueña en muchos colores, pero leen la democracia de la misma manera. Este es uno de los grandes valores que tenemos. Si somos un solo pueblo, somos invencibles", ha declarado.

Asimismo, ha pedido "cuidar esta unidad" ante "los del PP que nos quieren divididos a trozos y se hacen cruces al ver que hay tantas banderas aquí".

Nuet ha invocado su inviolabilidad para no reconocer la potestad de ningún tribunal para juzgarle por su actividad parlamentaria y, tras subrayar que no cree que vulnerara las resoluciones del Constitucional, ha sostenido que no es independentista, sino demócrata, ante lo que Alegret le ha interrumpido afirmando: "este no es el debate".

El diputado de CSQP ha esgrimido además que como miembro de la Mesa estaba obligado por el reglamento de la cámara a permitir que el pleno votara las dos resoluciones sobre el referéndum, porque únicamente podía valorar su congruencia -si obedecían a lo que se había debatido en el Debate de Política General-, y que, posteriormente, en la votación en el pleno, cuando las analizó desde el punto de vista ideológico, se abstuvo.

Puigdemont y soberanistas arropan a Nuet en su declaración

El presidente catalán, Carles Puigdemont, miembros del Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diputados y entidades han arropado hoy al secretario tercero de la Mesa de la cámara, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot), en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Nuet ha declarado como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber permitido la votación de una resolución sobre el referéndum de independencia de Cataluña, donde centenares de personas se han congregado para manifestar su apoyo al imputado y su rechazo a los procesos judiciales por el proceso.

Se trata del quinto miembro de la Mesa del Parlament que presta declaración ante el alto tribunal catalán, después de que lo hayan hecho por el mismo motivo Forcadell, el vicepresidente primero, Lluís Corominas, y los secretarios Anna Simó y Ramona Barrufet, que hoy también han querido acompañar a Nuet.

Como en anteriores ocasiones, una comitiva integrada por el presidente de la Generalitat, miembros del Govern, de la Mesa del Parlament, partidos y entidades soberanistas han acompañado a pie al imputado desde el Parlament hasta las puertas del TSJC.

Además de Puigdemont y Forcadell, la delegación que ha arropado a Nuet ha contado también con la presencia del expresidente de la Generalitat Artur Mas, del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de la portavoz del Govern, Neus Munté, y de los consellers Raül Romeva (Exteriores), Jordi Jané (Interior), Mertixell Borràs (Gobernación), Toni Comín (Salud) y Dolors Bassa (Tarbajo), entre otros dirigentes destacados.

Tampoco han faltado el expresidente de la cámara catalana Joan Rigol, el exconseller y exdiputado Francesc Homs o la exconsellera de Educación Irene Rigau, estos dos últimos condenados por la consulta del 9N.