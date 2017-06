Iglesias: "España vive una situación de excepcionalidad"

A dos días del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que fracasará por falta de apoyos, el candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, reitera su oferta al PSOE para que después presente otra moción con el fin de sacar al PP del Gobierno, pero con condiciones.

"No se puede decir que Ciudadanos tenga que estar ahí, Ciudadanos ya ha demostrado lo que es, es el bastón del PP, mintió a sus electores, sostiene al PP en Murcia, en Madrid y en España. Hay que construir la alternativa por otro lado", afirma Iglesias en una entrevista con EFE, en la que defiende su moción de censura como una necesidad y explica las principales líneas de su programa.

Desde el hemiciclo del Congreso, donde presentará en la tribuna su proyecto alternativo de país, Iglesias se muestra convencido de que demostrará que están preparados para gobernar, emplaza a los socialistas a ponerse de su lado y niega buscar un "trampolín electoral". "Vamos a dar el primer paso para que después otros se puedan unir a la oposición", anticipa.

-¿Qué conclusiones saca del debate de la moción de censura a Cristina Cifuentes en Madrid?

-Creo que el PP de Madrid se ha retratado como un partido autoritario y con un discurso de extrema derecha. Han demostrado muchos nervios, estuvieron muy faltones, maleducados, revelando que realmente están muy preocupados porque hay un conjunto de fuerzas políticas dispuestas, por primera vez, a hacerles frente.

Es el PP que representa el pasado y está en las instituciones, no para hacer nada que tenga que ver con el futuro, sino básicamente para resistir. Lo que hace el PP se expresa en dos palabras: robar y mentir.

-La censura contra Rajoy tampoco saldrá adelante. ¿Qué quiere demostrar Unidos Podemos?

La moción censura es un mecanismo constitucional excepcional que sirve para exigir responsabilidad al Gobierno y creo que en un momento como este se justifica mucho más el uso de la moción de censura que en el año 1980 o en el año 1987, las dos únicas veces que se ha utilizado en nuestro país.

Pensamos que estamos en una situación de excepcionalidad y que la moción de censura ha servido, además, para señalar que la corrupción no puede ser una serie de titulares en prensa que desaparecen.

Hemos visto que el ministro de Justicia trabaja para proteger a delincuentes, que el fiscal Anticorrupción no sólo tenía una empresa en un paraíso fiscal, sino que aparece en la conversación de dos presuntos delincuentes que le señalan como el fiscal que necesitan.

Imaginemos que la Guardia Civil intercepta una conversación entre dos capos de la Cosa Nostra que señalan el nombre de un fiscal o de un juez que les interesa. Sería escandaloso que después esa persona tuviera que juzgarles.

Hay quien dice: pero el PP no es como la mafia. Bueno, desde luego tienen más capacidad para presionar a jueces, fiscales, a la Policía y a los guardias civiles que la mafia. Lo que estamos viendo es un uso de las instituciones para robar y para proteger a delincuentes.

¿Para qué sirven las mociones de censura? Para pedirles cuentas, para que den la cara y para señalar que nuestro país está viviendo una situación de excepcionalidad y que hay alternativa (...), que las cosas se pueden hacer mejor, y con políticas que favorecen a las mayorías. Y una cosa muy clara: sin robar. De nosotros se podrán decir muchas cosas, pero nosotros no robamos.

Usted reconoció ante su dirección que presentar una moción de censura suponía "enormes riesgos". ¿Qué riesgos?

Hay que presentar un programa de Gobierno alternativo. Nosotros hemos trabajado durante muchos días para presentar un programa solvente. Hay que demostrar que estamos en condiciones de gobernar en este país y lo vamos a demostrar el martes.

Creo que en el debate se va a demostrar esa contraposición entre pasado y futuro. El PP está escribiendo los renglones de un epílogo, que caracteriza un pasado que se fundamenta en la mentira y en la corrupción.

Nosotros llevamos ya dos años en los principales ayuntamientos de España escribiendo un presente que anticipa el futuro. Creo que eso es lo que se va a ver el martes, se va a ver el futuro en contraste con el pasado.

Iglesias, durante la entrevista con la agencia EFE.

-Las dos anteriores mociones de censura se interpretaron como la búsqueda de un trampolín electoral. ¿Pretende eso también?

-No es el caso, porque nosotros ya hemos demostrado electoralmente que somos una fuerza política que puede ganar. Hemos ganado elecciones en Cataluña y en Euskadi, hemos demostrado ser primera fuerza de oposición en territorios fundamentales, como Madrid, Navarra, Galicia, Baleares o Canarias.

Ya somos claramente una alternativa de Gobierno que, además, en términos generacionales y socio-demográficos se expresa como la alternativa de futuro. Esto tiene que ver con señalar la posibilidad de construir un bloque alternativo.

Pedimos una reunión al PSOE y dijimos que la retirábamos si ellos presentaban una moción de censura alternativa. Esta moción va a revelar que el PP no tiene 175 diputados que le apoyan, que no superaría una moción de confianza. Creo que nosotros vamos a dar el primer paso para que después otros se puedan unir a la oposición y que presentemos, más temprano que tarde, una moción de censura para sacar definitivamente al PP de las instituciones.

Y no se puede decir que Ciudadanos tenga que estar ahí, Ciudadanos ya ha demostrado lo que es, es el bastón del PP, mintió a sus electores, sostiene al PP en Murcia, en Madrid y en España. Hay que construir la alternativa por otro lado.

-¿Pondrá entonces condiciones para apoyar una moción del PSOE?

-Un programa político de corte social, incompatible con las políticas del PP y Ciudadanos, y un programa de lucha contra la corrupción. Ojalá nos pudiéramos entender.

Lo que no se puede hacer es lo del pasado, decir que el bloque del PP y Ciudadanos es compatible con el cambio político.

Si el PSOE está dispuesto a sentarse con nosotros y con otras fuerzas políticas y trabajar en un programa alternativo en clave de políticas que favorezcan a las mayorías sociales y que impliquen la regeneración, estaremos dispuestos.

-¿Con Pablo Iglesias de vicepresidente?

-Eso es lo de menos, y de lo último que habría que hablar.



-No ha buscado entonces acorralar al PSOE...

-Al contrario, lo que estamos planteando es una salida. Si efectivamente el PP no logra 175 votos en contra de la moción (...), habremos demostrado que existe una posibilidad de mayoría alternativa.

Y el PSOE es el partido que más diputados tiene después del PP, tendría el derecho de presentar el candidato a la Presidencia, creo que se lo estamos poniendo fácil.



- ¿Busca afianzarse como líder de la oposición?

-Creo que eso lo tendrán que decidir los electores, esto no va de personas, a mí me toca presentar esta moción de censura porque soy el candidato a la Presidencia de mi formación política y de formaciones aliadas y porque soy el presidente del grupo parlamentario, pero esto no va de protagonismos individuales.

Esto va de responsabilidad y yo tengo que asumir una responsabilidad ética y política. A mí me han elegido para hacer oposición al PP y la voy a hacer.



-¿No teme el resultado contrario, un desgaste de su imagen o de Unidos Podemos?

-Al contrario, creo que hasta encuestas de medios de comunicación que nos son poco favorables señalan que hay un porcentaje importantísimo de ciudadanos, y no sólo votantes de Unidos Podemos, que respaldan la moción de censura. La moción de censura ya ha triunfado donde tiene que triunfar, que es a nivel social (...).



-¿En ningún momento ha pensado que cometieron un error de cálculo al no esperar a que el PSOE resolviera su proceso interno?

- Los tiempos políticos no los hemos marcado nosotros (...), nosotros no decidimos cuándo la corrupción en el PP adquiría niveles absolutamente insostenibles y creo que no es excusa para dejar de hacer oposición tener procesos internos. Nosotros hemos tenido, y no hemos dejado de hacer oposición en ningún momento.

Pedro Sánchez ha dicho cosas interesantes en su campaña, creo que los militantes socialistas han dado una lección no sólo al establishment de su partido, sino al establishment mediático y económico de España.

Pero ahora, el PSOE tiene que demostrar algo que preocupa mucho a los ciudadanos: que a veces en campaña dicen cosas que suenan muy bien, pero a la hora de la verdad tienen dificultades para concretarlas. Ojalá las concreten de una vez y se pongan de acuerdo con nosotros.

Hasta ahora hemos visto un PSOE que estaba más cerca del PP y de Ciudadanos que de Podemos. Pedro Sánchez ha dicho que se siente más cerca de nosotros, que lo cumpla y trabajemos juntos para presentar una moción de censura.



-¿Le decepcionaría que Rajoy decida no darle la réplica?

-Creo que sería una falta de respeto a la Constitución española, a nuestro país y en especial a sus votantes. La gente no entendería que Rajoy vaya hacer un alarde de su locuacidad en casa de Bertín Osborne y que, sin embargo, no se suba a la tribuna cuando le presentan la tercera moción de censura de la democracia.

Estamos hablando de un señor que dijo que no podía ir a declarar a la Audiencia Nacional presencialmente porque salía muy caro o porque era muy peligroso, y después le vemos en la final de la Champions League en el Reino Unido.

Creo que una moción de censura es un mecanismo lo suficientemente serio como para que el presidente dé la cara. Es verdad que si no da la cara, quizá el nivel de debate suba con la señora Soraya Sáenz de Santamaría, pero hombre, a quien presentaron a las elecciones es a él. Y ver a un presidente del Gobierno escondido detrás de sus ministros y de su vicepresidenta, como imagen de país, no es muy serio.

Debería intervenir, aunque fuera por una cuestión de mínima gallardía. Yo, desde luego, cuando sea presidente del Gobierno, si me presentan una moción de censura, daré la cara yo.



-¿Cuáles serán las medidas centrales de su programa?

-La clave, y eso es un grito, son medidas anticorrupción. Hay una muy clara. El fiscal general del Estado no puede ser nombrado a dedo, proponemos que una mayoría cualificada del Congreso, a partir de una terna en la que tiene que haber como mínimo una mujer, elija al fiscal general.

Planteamos también una ley anti puertas giratorias. No puede ser que haya expresidentes o exministros que terminen en consejos de administración de empresas estratégicas. Es una manera de legalizar la corrupción.

Vamos a plantear una reforma fiscal más redistributiva que ponga los niveles de presión fiscal al nivel de Europa, y queremos reformar la Agencia Tributaria para que persiga a los grandes defraudadores en lugar de protegerlos, que es lo que ha hecho el PP con amnistías fiscales y una legislación que favorece a los que más defraudan y menos pagan. Vamos a proponer algunas de las medidas que ha acometido el Gobierno portugués.

Y no voy a presentar el programa de Unidos Podemos, voy presentar un programa más amplio, que es una manera de tender la mano a sectores sociales amplios.

Hay una cuestión que tendrá que estar encima de la mesa, que es la cuestión plurinacional frente al choque de trenes, frente a la incapacidad de la derecha española de tener un proyecto de España diferente del insulto y la confrontación.

Vamos a defender la plurinacionalidad de nuestra patria y que se tiene que plantear por cauces democráticos. Queremos que Cataluña siga en España, pero que lo decidan los catalanes a través de un referéndum con garantías.



-¿Veremos el martes un nuevo Pablo Iglesias, quiere ofrecer una imagen de estadista, presidenciable?

-A nosotros estos tres años se nos notan mucho, se nos nota más sobrios, con más experiencia, con dos años en los ayuntamientos del cambio, se nos va notando experiencia parlamentaria, somos la fuerza que más iniciativas presenta en el Congreso.

Creo que se nos va a notar la madurez, hemos tenido que correr mucho los últimos tres años y hemos vivido en nuestras carnes el tener que crecer muy deprisa. Creo que ese crecimiento se va a notar en la moción de censura y se va a visualizar de alguna manera el futuro de nuestro país.