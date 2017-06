Referéndum el 1 de octubre: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que piensa convocar para el próximo 1 de octubre, sin el aval del Gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". Por su parte, el Gobierno ha ratificado que hará cumplir la ley y que esa consulta no se va a celebrar.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe han remitido a las declaraciones que en ese sentido han venido realizando los miembros del Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la cabeza. Respecto a la dificultad para poder recurrir judicialmente el anuncio de Puigdemont debido a que no hay un texto rubricado por los responsables de la Generalitat, las fuentes del Gobierno han instado a ir "paso a paso" y esperar la evolución de los acontecimientos.

En su declaración, Puigdemont, arropado por el resto de miembros del ejecutivo catalán y los diputados de Junts pel Sí y la CUP, ha destacado que, "en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria" como Cataluña, tiene intención de convocar el referéndum para el 1 de octubre, con papeletas en catalán, castellano y aranés, y ha asegurado que el Govern "se compromete a aplicar" el resultado que arrojen las urnas.



"Toca a los catalanes decidir su futuro"



Puigdemont ha destacado que "toca a los catalanes decidir su futuro" y "demostrar que la democracia nos une por encima de las legítimas y saludables discrepancias que caracterizan toda sociedad madura y convivencial, que sabe tomar las decisiones por ella misma y respetar todas las opciones de respuesta a la pregunta formulada".

Ha remarcado que el ejecutivo catalán "se conjura para ofrecer todas les garantías y velar por la rectitud del proceso de convocatoria, organización y celebración del referéndum", y ha llamado a los catalanes "a asumir colectivamente, con la máxima dignidad y exigencia, el ejercicio de un derecho inalienable: el derecho de las personas a decidir libremente el futuro de su país".

El presidente catalán ha argumentado que el Govern ha perseguido el acuerdo con el Estado "de forma reiterada" y ha explicado al "mundo entero" la situación, pero Cataluña está llegando "al final de la legislatura sin ninguna respuesta positiva", ha añadido.



"Referéndum o referéndum"



En este contexto, ha recordado que su compromiso de "referéndum o referéndum", acordado o no, que avaló el Parlament de forma mayoritaria. El presidente catalán ha considerado que el marco legal "no impedía" un referéndum acordado y ha subrayado que el problema es el "no quiero" del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y "con un no quiero no se puede ir al altar", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que "todo un sistema político, social, económico y mediático -el del Estado- no tenga ninguna voluntad de participar en la solución de un problema real y profundo".

Puigdemont ha recordado que se cumplen siete años de la sentencia del Tribunal Constitucional al Estatut, por lo que "venimos de una larga y decepcionante colección de noes por parte del Gobierno y de las Cortes a todas las propuestas para resolver de forma acordada y dialogada el conflicto entre Cataluña y el Estado".

En esta misma línea, Junqueras, por su parte, ha subrayado que el Estado "ha negado la posibilidad a los ciudadanos de Cataluña de decidir su futuro a través de su voto y lo ha hecho en al menos 18 ocasiones".