Los familiares de Ignacio Echeverría confirman que falleció en el atentado de Londres

Tras cuatro angustiosos días de búsqueda, la familia de Ignacio Echeverría confirmó hoy que el español murió en el atentado de Londres del pasado sábado, cuando trataba de evitar que uno de los terroristas acuchillara a una mujer.



Echeverría, nacido en Ferrol hace 39 años, fue atacado por la espalda por al menos otro de los tres yihadistas que habían comenzado a apuñalar de forma indiscriminada a la multitud en una zona de bares y restaurantes cerca del puente de Londres, según han relatado los amigos que le acompañaban.



Ignacio Echeverría es una de las ocho víctimas mortales que dejó el asalto, ninguna de las cuales ha sido identificada por el momento de forma oficial por las autoridades británicas, a pesar de las presiones que ha recibido la policía para acelerar el proceso.



Las familias del resto de fallecidos -tres franceses, dos australianas, un británico y una canadiense- dan asimismo por muertos a sus parientes, a falta de que Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, concluya los análisis de huellas dactilares y ADN.



"Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos", escribió su hermana Isabel en Facebook.







La familia ha agradecido la ayuda que ha recibido por parte del Gobierno español, que había criticado la "inhumana" situación a la que han sido sometidos los allegados de Echeverría en los últimos días.



Su hermana ha subrayado asimismo el empeño que puso para encontrar a Ignacio el banco británico HSBC, en el que trabajaba, y que ante la falta de información oficial contrató a un detective para intentar esclarecer su paradero.



Sus amigos le habían visto por última vez pocos minutos después de las 22.00 horas del sábado (21.00 GMT), cuando volvían de practicar deporte y coincidieron con el inicio del ataque terrorista, el tercero que ha sufrido el Reino Unido en menos de tres meses.



Según su descripción, el español vio cómo uno de los terroristas apuñalaba a una mujer y se lanzó hacia él para golpearle en la cabeza con un monopatín.



Momentos después, al menos otro de los yihadistas le atacó por la espalda e Ignacio quedó tendido en el suelo, mientras sus amigos lograban escapar.





Durante días, sus allegados no habían logrado esclarecer si murió en ese embate o si bienque fueron ingresados en diversos hospitales de Londres, muchos de ellos en estado crítico.iba probablemente sin documentos de identificación, una dificultad añadida para rastrearle tras el ataque, en el que los tres terroristas acabaron abatidos a tiros por la policía.en los que el Gobierno español ha apremiado a las autoridades británicas.El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, habló incluso con su homólogo británico, Boris Johnson, para pedirle que acelerara los trámites para no añadir sufrimiento a la familia, una conversación que ha vuelto a mantener hoy al confirmarse la noticia.El Ejecutivo ha asistido estos días con perplejidad a la demora en esa identificación, que las fuerzas de seguridad españolas han visto también con asombro."Podemos entender que haya que respetar ciertos protocolos de identificación pero hay que tener en cuenta la situación de la familia, que no está muy lejos de ser inhumana", dijo hoy Dastis.A pesar de que las autoridades británicas disponían desde el lunes de huellas, ADN y datos dentales del joven español, la confirmación no ha llegado hasta hoy.Fuentes policiales consultadas por Efe mostraron suy de que las autoridades británicas se limitaran a pedirles "24 o 48 horas" más de plazo para ofrecerles información, algo que podría haber estado resuelto hace días."No se puede tener a una familia esperando un milagro. Es vejatorio", afirma a Efe un policía que considera que el protocolo británico deja "en muy mal lugar" al Reino Unido después de un atentado dramático, pero cuya complejidad no es equiparable a la de otros perpetrados en otros países, incluida España, o a los de accidentes aéreos.Los protocolos, explica a Efe un guardia civil, tienen que existir pero tienen que generary más cuando, como en este caso, se trata de identificar un cuerpo entre pocos cadáveres.El reconocimiento visual es la clave, apuntan los investigadores consultados, ya que en España lo primero que se hubiera hecho en un caso parecido habría sido permitir a algún familiar reconocer el cuerpo.Una vez se hace esta identificación no oficial,verifican con totales garantías la identidad de un fallecido, explica a Efe un policía que recuerda que en el caso de Ignacio Echeverría existen además testimonios de testigos que han podido dar detalles del lugar o de su vestimenta.Sin embargo, Reino Unido cuenta con un protocolo inverso, ya que el último paso es la identificación por parte de los familiares antes del cotejo de huellas y ADN.El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recibido conla confirmación de las autoridades británicas y ha destacado la "actitud ejemplar" del joven madrileño, "un modelo de solidaridad"."El Gobierno desea transmitir a sus familiares y amigos que no están solos en su dolor y que, hoy, España está con ellos compartiendo sus sentimientos y desolación y acompañándoles en este terrible trance", afirma el departamento que dirige Dastis.Felipe VI y la Reina Letizia han expresado a través de Twitter su "pésame más sentido" a la familia de Ignacio, a quien han elogiado como "ejemplo de dignidad y heroísmo frente al terror criminal y cobarde".El presidente del Gobierno,, ha expresado su consternación por la muerte de Ignacio Echeverría, a quien, ha dicho, "recordaremos siempre por su acto heroico y ejemplar".También los principales líderes políticos han coincidido en destacar el "heroísmo" del joven. Un total de 29 personas permanecen aún hospitalizadas a raíz del ataque, diez de ellas en estado crítico, tras el ataque cometido en la noche del sábado por tres hombres que fueron abatidos por la Policía.