Montero secundará a Iglesias en su defensa de la moción

El debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy comenzará el próximo martes 13 a las nueve de la mañana, según ha informado a los periodistas la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Pastor, en declaraciones a los medios antes de la reunión de la Mesa del Congreso, ha añadido que la duración del debate dependerá del tiempo que empleen los intervinientes, fundamentalmente el candidato alternativo a la Presidencia, Pablo Iglesias.

El debate arrancará con la intervención de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, que dispone de tiempo ilimitado para defender la moción de censura. Tras ella, será Iglesias quien exponga el programa alternativo de Gobierno que debe acompañar a su moción de censura, también sin límite de tiempo.

Fuentes parlamentarias han explicado que tras estas dos intervenciones habrá un receso y después comenzará la ronda de intervención de los grupos parlamentarios que disponen de 30 minutos cada uno, y díez en la réplica. El Gobierno podrá intervenir en cualquier momento y podrá pedir la palabra para responder tanto al grupo proponente como al candidato alternativo.



Iglesias rechaza la consulta propuesta por Puigdemont



Iglesias ha querido dejar claro este martes que aunque la consulta que prepara la Generalitat de Cataluña sobre la independencia "puede ser un ejercicio legítimo" para expresar políticamente "un deseo", "no es un referéndum aceptable" ya que para ser "serio y viable" debe ser legal y pactado.

"Eso no será un referéndum legal, ni verificable, ni servirá para ejercer el derecho a decidir. Puede ser una manifestación legítima que no se debe criminalizar, pero no un referéndum legal", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

"Nuestra posición es clara", ha enfatizado, antes de señalar que aunque la consulta que prepara el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "puede ser un ejercicio legítimo de una propuesta política", un referéndum tiene que ser "pactado, viable, verificable y con consecuencias jurídicas".

En este sentido, Iglesias ha señalado que a Podemos no le parece mal que haya "expresiones políticas de un deseo", pero ha restado importancia a la convocatoria y se ha distanciado ella aunque, eso sí, ha pedido no criminalizarla. "Lo que quiere hacer el presidente de la Generalitat puede ser aceptable como manifestación política, pero no es un referéndum aceptable", ha insistido.