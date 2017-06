Desaparecido un español que plantó cara a uno de los terroristas de Londres

Un madrileño de 39 años está desaparecido desde los atentados en Londres del pasado sábado y la última vez que fue visto se encontraba en uno de los lugares de los ataques.



Según ha publicado la familia en una red social, Ignacio Echeverría, vecino de Las Rozas, estaba en el puente de Londres en el momento de uno de los dos ataques terroristas.



"Lo vieron tendido en el suelo en la acera tras defender a alguien con su monopatín", agregó la familia.





El Reino Unido pide sus huellas

Siete muertos y 48 heridos

Fuentes diplomáticas dijeron a Efe que están al corriente del caso y que la embajada y el consulado prestan toda la ayuda posible a la familia y están en contacto con ella y con las autoridades británicas.Según han explicado a Efe fuentes de la familia, el madrileño se encontraba patinando cerca del lugar de uno de los atentados con varios amigos cuando presenció cómo un atacante se abalanzaba contra una mujer."En ese momentocon un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo", relató la familia.El español iba sin documentación, y su hermana, que también reside en Londres, se ha pasado por varios hospitales para encontrarle.añadió la familia.El desaparecidoy en el momento del suceso llevaba una medalla con cadena de oro, zapatillas negras con suela blanca, pantalones vaqueros y jersey oscuro, según la fuente."La familia ha abierto un incidente en números de urgencias del Reino Unido, en el Consulado de España en Londres y en el protocolo de urgencia del HSBC, que es el banco donde trabajaba", explicó.Fuentes municipales han confirmado a Efe que los familiares no encuentran al hombre, queAñadieron que, por el momento, no han podido comprobar el "listado de heridos".Las autoridades británicas han pedido al Ministerio del Interior español lasde Echeverría para así intentar identificarlo. Así lo ha desvelado su padre, Joaquín Echeverría, en declaraciones a diversas emisoras de radio, recogidas por Europa Press. Según ha relatado, él recibió esta información a la una de la mañana de este lunes, y desde entonces no ha tenido más noticias.El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido calma a la fmailia apuntando que Ignacio Echeverría puede ser uno de los heridos en el atentado que aún permanecen sedados en algún hospital.ha dicho su padre en Onda Cero.Según ha explicado, su hija Isabel, que también vive en Londres, se dirigió este domingo a varios hospitales, pero no consiguió encontrarle por esa vía.Según fuentes oficiales británicas, siete personas murieron y 48 resultaron heridas , de las que 21 están en estado crítico, tras los atentados en el puente de Londres y en mercado Borough.Fuentes diplomáticas han informado a Efe de que el Consulado General de España en Londres está en contacto permanente con la policía británica para recabar más información sobre ciudadanos españoles que pudieran haber estado en el lugar de los dos atentados.El Consulado mantiene habilitados los siguientes números de teléfono de emergencia: +447938633876, +447582314487 y +447712764151 (para llamar desde España) y 07938633876, 07582314487 y 07712764151 (para llamar desde Reino Unido).Sobre el ciudadano español hospitalizado en Londres, estas fuentes han asegurado a Efe que su estado no reviste gravedad.