Las conversaciones de Ignacio González sobre el chantaje a Rajoy

Ignacio González barajó que le pillaran en algún lío. Eso le dijo por teléfono a uno de sus hombres de confianza. "A mí me tienen jodido y neutralizado con toda la puta mierda que me están montando, en algún momento pues me trincarán en algo", dijo en una de las escuchas que localizaron los investigadores.

Publica 'El Español' que en una conversación con Zaplana en febrero, González se refieren a Mariano Rajoy. Sostuvo González que Ildefonso de Miguel, su mano derecha en el Canal, tendría una grabación que comprometía al presidente del Gobierno. Moncloa niega el chantaje. Nada dijo Rajoy este viernes en Barcelona y poco o nada se espera que aclare los próximos días desde China.

Pablo Iglesias cree que la grabación sobre Rajoy refuerza su moción de censura. El PSOE piden que Rajoy dé explicaciones cuanto antes.