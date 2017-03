Polémica en Alcalá por una fiesta de jubilación con ´stripper´ en el Ayuntamiento

Una fiesta de jubilación con una 'stripper' en dependencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha desatado una monumental polémica en la ciudad madrileña. El consistorio, gobernado por el tripartito formado por PSOE, Somos Alcalá e IU, ha abierto una investigación reservada para tratar de esclarecer lo sucedido, según informa El Confidencial.

La fista tuvo lugar el pasado 3 de marzo en el Parque de Servicios Municipal, donde se guardan los vehículos del ayuntamiento, para despedir a un funcionario y en ella participaron varios concejales.

La celebración fue grabada en vídeo y en él se puede oír cómo los participantes jalean a la chica, que se va desnudando frente al jubilado.

"Si no se quita la camisa, no cobra", "está la tía que te cagas, no me jodas" o "¡ea, Julio! ¿No querías marisco?" son algunos de los gritos que se pueden escuchar en la grabación, que dura algo más de seis minutos.