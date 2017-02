"La división trabaja para el enemigo", alerta Iglesias ante un Vistalegre que clama "unidad"

Vistalegre clama unidad ante el peligro de escision. Desde mucho antes que arrancase la segunda asamblea de Podemos, la gente que poblaba las gradas de la antigua plaza de toros de Carabanchel ya empezó a gritar una consigna de la que luego se han hecho eco Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Miguel Urbán y Teresa Rodríguez en sus discursos.

"El ensimismamiento, la división trabaja para el enemigo", ha arengado Pablo Iglesias en el discurso con el que ha abierto el segundo cónclave de la formación morada, tras una campaña interna de dos meses en los que han saltado las costuras de un partido con apenas tres años de historia.



El secretario general de Podemos no eludió la autocrítica pero hizo, a su manera, propóisito de enmienda: "hemos cometido muchos errores, pero de aquí tenemos que salir coba unidad, fraternidad e inteligencia". Hasta en tres ocasiones pudo subir al escenario Iglesias, primero para dar el mensaje de bienvenida los asistentes a Vistalegre 2, luego para defender su candidatura al Consejo Ciudadano Estatal y por último como candidato a revalidar una secretaria general, donde su victoria está cantada. Fue aplaudido en todas pero la mayor ovación la recibió pasadas las dos de la tarde, cuando hizo un ofrecimiento en toda regla a Iñigo Errejón y al anticapitalista Miguel. Urbán: "cuento con vosotros".

Vistalegre II pide "unidad" a su dirección



Iñigo Errejón recogió el guante de la unidad que gritaban las gradas. "Los del PP decían que nos íbamos a matar pero en Vistalegre nos estamos encontrando", proclamó desde la tribuna de oradores para defender que lo que está en juego en esta "encrucijada" es el debate de "las mejores ideas para que ganemos". Y cerró su intervención, destacando que "somos el ejemplo en España de que no pasarán". Con algún que otro pito, muy minoritario, el aplausómetro subió menos que con Iglesias aunque el más aplaudido, de largo, fue el madrileño MIguel Urbán cuando proclamó, con la andaluza Teresa Rodríguez a su lado, que "aquí no hay enemigos; el enemigo está fuera" y lanzó "un no nos podemos equivocar" antes de que Teresa Rodríguez remachara con gesto serio que "hay una palabra que rima con unidad, humildad".

De momento, ya han votado más de 140.000 inscritos por lo que la suerte ya está más que echada. Ahora queda despejar si la ejecutiva que salga de Vistalegre es capaz de cicatrizar las heridas abiertas en la organización y, sobre todo, de reflejar la unidad que ansían las bases de Podemos para preparar el próximo ciclo electoral.



Iglesias pide renovar pero con todo su equipo



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha dado muchos argumentos al defender su candidatura a la Secretaría General de la formación morada, y se ha limitado a citar a todos los miembros de su lista a la dirección presentándolos como un pack que hay que elegir con él de secretario general.

Una de las explicaciones que ha acompañado a sus continuos avisos de que dimitirá si no gana su proyecto y su candidatura a la dirección.