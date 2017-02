Pautas para no caer en un 'secuestro virtual'

La Policía ha difundido una serie de pautas para evitar ser víctima de los llamados "secuestros virtuales", ante el aumento de intentos de extorsión por este procedimiento denunciados en España.



La Policía alerta de que no está ante un secuestro real, sino ante un intento de extorsión telefónica. Los falsos secuestradores eligen los números de las víctimas al azar y pueden realizar hasta cientos de llamadas el mismo día.



La Policía insiste en que son llamadas inesperadas provenientes de números ocultos o con el prefijo 0056.



Intentan provocar angustia y bloqueo emocional, por lo que son muy agresivas y directas, y los extorsionadores llegan a poner al teléfono a terceras personas que imitan gritos y lloros de las supuestas víctimas y exigen dinero rápido a través de empresas de envío de remesas.





#NOesREAL

NO caigas en su trampa, NO es un secuestro, conserva la CALMA, NO pagues, comprueba antes, llama al ??091 ???? pic.twitter.com/JJ2Q7gsIFX