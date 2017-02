Íñigo Errejón presenta a su núcleo duro y ficha a Pepe Viyuela

La lista que presenta Íñigo Errejón para la dirección de Podemos es una candidatura paritaria en la que le acompañan destacados miembros del partido como la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el juez Juan Pedro Yllanes, y cuenta con algún fichaje, como el actor Pepe Viyuela de cierre.

La lista, que la iniciativa "Recuperar la ilusión" presentó anoche y que confrontará con la de Pablo Iglesias, es también una candidatura con amplia representación territorial, según informan desde la plataforma.

En cabeza se sitúa el secretario político y detrás, en los puestos dos y tres, Maestre e Yllanes, seguidos de los responsables de Igualdad, Clara Serra, y de Internacional, Pablo Bustinduy, como números 3 y 4; y la eurodiputada Tania González y el responsable de Discurso de Podemos, Jorge Moruno, en los puestos siguientes.

Son algunos de los pesos pesados de Podemos que Errejón lleva en su lista a la dirección, en la que también figuran "destacados miembros de la sociedad civil", entre los que se encuentran el actor Pepe Viyuela, que cierra la candidatura, el filósofo Santiago Alba Rico, la sexóloga "trans" Aitzole Aranete y el escritor Roy Galán.

Además, cuenta con las diputadas Auxiliadora Honorato y Ángela Ballester, los economistas Jorge Uxó y Eduardo Gutiérrez, el sindicalista Héctor Maraval como especialista materia laboral, el catedrático de Derecho Constitucional Antonio de Cabo, la activista de la Marea Blanca Mónica García, la actriz y diputada Rosana Pastor y el escritor Eugenio del Río.

Es destacada igualmente la presencia en la candidatura de Errejón de algunos diputados de las confluencias como Ángela Rodríguez (Pam) de En Marea, Raimundo Viejo Viñas de En Comú Podem y Àngela Ballester de A la valenciana.

Sorprendido por la decisión de Iglesias



El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha admitido su sorpresa ante el hecho de que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, encabece la candidatura de su equipo al Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, además de postularse para seguir liderando Podemos tras la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre.

"Me ha sorprendido", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, recalcando que, a su juicio, "no hacía falta" que Iglesias encabezara la lista al "poder legislativo" de Podemos porque "es el único candidato con posibilidades" de ser elegido secretario general.

"No está en peligro quién va a ser el 'número uno'", ha argumentado Errejón, que es partidario de que Iglesias se mantenga en la Secretaría General de Podemos, para la que el 'número dos' no ha presentado candidatura. "Yo sigo defendiendo un proyecto en el que la gente no tenga que elegir (...) y nos pueda tener a los dos juntos", ha recalcado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso

Errejón ha pedido "disculpas" porque él e Iglesias no han sido "capaces" de llegar a un acuerdo para la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre del 11 y el 12 de febrero, en la que ambos competirán con proyectos y candidaturas a la dirección diferentes.

Las tesis de ambos equipos no son "incompatibles", ha defendido Errejón, quien ha dicho que "asume" que si su proyecto no gana, su posición actual en Podemos ---como portavoz en el Congreso y secretario político-- será ocupada por "otros compañeros".

"Toque de atención" de Bescansa



Y sobre la decisión de la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, de dejar los órganos de dirección del partido, Errejón ha llamado a reflexionar sobre la necesidad de "ensanchar" Podemos.

Errejón opina sobre la dimisión de Bescansa y la decisión de Iglesias. Vídeo: Agencia ATLAS

La renuncia de la cofundadora, ha explicado, supone un "toque de atención" para los dirigentes de Podemos. "Es una lástima y nos tiene que hacer reflexionar", ha subrayado.

En cualquier caso, sostiene que los miembros de Podemos "no deben sembrar cizaña" entre compañeros: "No hace falta (...) creo que Bescansa y Nacho Álvarez nos han dado un tirón de orejas", ha recalcado.