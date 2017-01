Uno de los agresores de Murcia integró una lista de IU

Uno de los detenidos por propinar una brutal paliza a una joven en la puerta de un pub de Murcia integró la lista de la coalición política de izquierdas Ganar Cehegín que concurrió en las pasadas elecciones municipales de 2015, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.



En concreto, formó parte de la lista como número 9, aunque la candidatura no obtuvo al final representación en la Corporación municipal, según ha confirmado a Europa Press el portavoz de IU-Verdes en la Región de Murcia, Pedro Jesús Camacho, quien ha querido aclarar que el individuo no forma parte de IU, sino que concurrió como "independiente".



"Concurrió a título personal y no formaba parte de IU ni ha formado parte a posteriori", ha señalado Camacho, quien ha afirmado que Izquierda Unida no tiene "ningún contacto con él", al tiempo que ha mostrado su rechazo y condena a la agresión. "En ningún caso la persona mencionada es afiliada a IU ni forma parte de la asamblea municipal de IU-Verdes Cehegín", ha insistido.

Imágenes de la agresión a una joven en Murcia. Vídeo: Agencia ATLAS.



Cabe destacar que la joven agredida, de 20 años, resultó herida con rasguños y un diente roto tras recibir una brutal paliza en la noche del sábado al domingo en la puerta de un pub de la zona de las tascas de Murcia a manos de una decena de encapuchados, pertenecientes presuntamente a un grupo de extrema izquierda.



De momento, la Policía Nacional ha detenido a siete de los supuestos agresores, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos. Cuatro de los siete detenidos han sido puestos en libertad, advertidos de que pueden ser requeridos por la autoridad judicial, y tres han pasado esta mañana a disposición judicial.



Los hechos tuvieron lugar a la 1.00 horas del pasado domingo, 22 de enero, cuando la joven estaba fumando un cigarrillo en la puerta del pub, situado en la calle Santa Quiteria de Murcia y, según relató la propia víctima, fue asaltada por un grupo de una quincena de personas de estética 'skin head' antifascista a los que no conocía.



La agresión podría deberse a rencillas políticas, según fuentes de la Policía Nacional, que afirman que los detenidos, a los que se les acusa de los delitos de lesiones y contra los derechos fundamentales, pasarán a disposición judicial previsiblemente este martes.