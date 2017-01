Iglesias y Garzón niegan que Podemos e IU quieran fusionarse

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han negado este domingo, a través de sus respectivas cuentas de Twitter, que ambas formaciones políticas quieran fusionarse.



"No queremos fusionarnos con Podemos, pero queremos que sigamos trabajando unid@s para cambiar el país. La gente nos necesita juntos", ha escrito Garzón en su perfil de la red social, un mensaje que ha provocado la rápida reacción de Pablo Iglesias.





No queremos fusionarnos con Podemos, pero queremos que sigamos trabajando unid@s para cambiar el país. La gente nos necesita juntos. pic.twitter.com/6v37vb9LLu „ Alberto Garzón (@agarzon) 22 de enero de 2017

Nosotros tampoco queremos fusión compañero @agarzon pero es un orgullo caminar a vuestro lado. Junt@s el cambio está más cerca pic.twitter.com/t2eC3rZBqN „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de enero de 2017

Junt@s el cambio está más cerca", ha sido la réplica del líder de Podemos, que ha acompañado el mensaje con imágenes en las que aparece acompañado por Garzón y representantes de otras formaciones que integran Unidos Podemos, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. También Íñigo Errejón, 'número dos' de Podemos.Los mensajes de Garzón e Iglesias se producen tras la publicación, este domingo, del documento que el equipo de Errejón presentará en la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos con sus propuestas para organizar el partido tras esta cita, que se celebrará en el Palacio de Vistalegre de Madrid en febrero.La corriente 'errejonista' plantea en este documentoy también blindar la organización ante "cualquier fusión orgánica" con otras fuerzas como por ejemplo, Izquierda Unida. Además, añade que será obligado convocar consultas "para dirimir cualquier pacto pre o post electoral" con otras fuerzas políticas.De hecho, el equipo 'Recuperar la ilusión' va más allá en lo que se refiere a la relación de Podemos con sus aliados electorales, la cual supone una de las cuestiones que separan a Errejón de Iglesias. Si bien el secretario político defiende la necesidad de que Podemos siga siendo una fuerza "independiente" y "autónoma", el secretario general es partidario de reforzar las alianzas con IU y las confluencias.Por ello, los 'errejonistas' piden en su propuesta organizativa, recogida por Europa Press, que cualquier fusión orgánica con otras organizaciones deba ser ratificada en una Asamblea Ciudadana por una mayoría reforzada de dos tercios."Los acuerdos de la Asamblea Ciudadana Estatal se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos de disolución del partido, modificación de su nombre, composición, ámbito, naturaleza y cualquier proceso de fusión orgánica con otras fuerzas políticas, para lo cual se requieren mayorías cualificadas de dos tercios de las personas inscritas", afirman.Por otra parte, Alberto Garzón ha criticado también este domingo quelo que considera "una falta de respeto", y ha pedido a esas voces que si no quieren "unidad" con IU lo digan "claramente".En un artículo publicado en Facebook tituladoGarzón señala directamente a "algunos dirigentes" de la formación morada, aunque sin dar nombres, a los que reprocha que "hayan decidido hablar continuamente mal en público de IU" poniendo a esta formación "como contraejemplo de todo, como ejemplo de lo que no hay que hacer y ser"."Es una falta de respeto a toda una organización sin la cual durante décadas no hubiera existido más que un páramo bipartidista, o sin la cual no se sostendrían importantes aspectos de los ayuntamientos de unidad", se queja Garzón, que pide a esas voces de Podemos que,. "No parece coherente insultar una y otra vez a quien comparte tu proyecto", critica.En ese sentido,deseando a su militancia "el mejor trabajo posible" para paliar las consecuencias de la crisis. "Ante eso, para mí lo importante no es dedicarnos a mirar quién tiene el logo más grande sino trabajar conjuntamente para que todas esas miserias no existan el día de mañana", añade en el texto.En su artículo, Garzón también realiza autocrítica y señala ay se manifiesta "en contra de unas declaraciones mías en las que dije que veo bien que haya gente que no distinga a los de Podemos y a los de IU", aludiendo al acto que Garzón compartió con Pablo Iglesias el pasado viernes en Madrid."Es muy sencillo, yo soy comunista y estoy muy orgulloso de ser coordinador federal de IU, pero soy ambas cosas para hacer la revolución -para mejorar la vida de la gente- y no para anteponer los logos y el patriotismo de partido a las necesidades de la gente", argumenta el coordinador federal de IU, que cierra su escrito con una advertencia: "Lo inútil es que los que nos saquean y explotan nos encuentren separados y peleados".