César Strawberry: "Ha sido una sentencia política"

El cantante del grupo Def con Dos, César Augusto Montaña Lehman, ha tachado de "sentencia política" la condena de un año de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas cometido en varios tuits que se remontan a 2013 y 2014.

Conocido como César Strawberry, dice haber recibido la sentencia "con calma" y ha declarado a Efe que "confirma las sospechas que, como ciudadano, iba teniendo de que en este país la justicia tiene un grado de politización extremo", por lo que ha anunciado su intención de "recurrir todo lo que tenga que recurrir", incluidas instancias europeas, para demostrar su inocencia.

"Sospecho que una vez más el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tendrá que llamar la atención al Supremo español y que haremos un ridículo internacional que nos podríamos haber ahorrado", ha señalado el músico, para quien el nuevo fallo "pone en peligro la democracia, pues institucionaliza la política del miedo a expresarse y siembra dudas sobre la imparcialidad judicial".

Strawberry ha calificado la revocación de la sentencia absolutoria previa de la Audiencia Nacional sin un nuevo juicio como "un atropello flagrante" de sus derechos más elementales y como fruto del "empecinamiento de la Fiscalía", que, a su modo de ver, le ha aplicado "el derecho penal del enemigo".

"Significa que da igual lo que hayas hecho, porque tú eres el delito por tu estilo de vida, por tu perfil", ha explicado Strawberry, que se siente víctima de un "castigo ejemplarizante de quienes manejan el poder" para contrarrestar las absoluciones previas de casos similares, como el de los titiriteros o el del concejal madrileño Guillermo Zapata.

Considera que se ha visto sumido por el "Tea Party español" en "una pesadilla kafkiana" que ha perjudicado su carrera artística y que le ha hecho recatarse en sus declaraciones posteriores.

"Jamás en mi vida he enaltecido el terrorismo ni he apoyado ningún tipo de táctica terrorista", ha subrayado el cantante, quien ha citado a "amigos personales" que fueron víctimas de esta barbarie, como Borja Buesa (sobrino de Fernando Buesa) o Eduardo Madina, que hoy mismo ha vuelto a manifestar que él no se sintió ofendido por uno de los polémicos tuits.