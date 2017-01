Los compromisarios del PP presentan 4.000 enmiendas

Los compromisarios que participarán en el congreso nacional del PP han presentado 4.000 enmiendas a las cinco ponencias que se van a debatir en este cónclave, y la mayor parte de ellas, 1.285, buscan modificaciones en la ponencia de política y de estatutos, que decide el funcionamiento interno del partido.



Se augura así, a priori, un intenso debate interno en este congreso sobre cómo debe regirse el PP en los próximos años, pues la ponencia de estatutos es la que recoge, entre otras cosas, la fórmula de elección del líder del partido o el sistema de incompatibilidades, los dos asuntos que más discusión están provocando en las semanas previas a la cita.



La presidenta de la comisión organizadora del congreso, Luisa Fernanda Rudi, ha presentado en rueda de prensa esta cita que tendrá lugar del 10 al 12 de febrero bajo el lema "España adelante!" y en la que participarán 3.128 compromisarios.





Las enmiendas superan a las de otros congresos

Rudi ha subrayado que frente a quienes piensan que este congreso puede ser aburrido o un mero trámite -al no decidirse la sucesión del líder porqueva a ser reelegido- el récord de enmiendas presentadas rebate tal afirmación, como también la desmiente el hecho de que el partido se vea desbordado con la cantidad de peticiones de invitaciones que le están llegando.El número de enmiendas presentadas para este cónclave supera con creces las de congresos anteriores porque el de Sevilla, celebrado en 2012,, mientras que el de Valencia, el más convulso que ha vivido el partido hasta la fecha, tuvo 2.124.Sólo la ponencia política y de estatutos, la única que se debatirá en plenario y que por tanto podrán discutir todos los compromisarios, tiene 1.285 enmiendas. La ponencia social cuenta con 740, la económica y de administración territorial con 715, la de Educación 840 y la europea y de política exterior 420.No ha entrado Rudi en el contenido de las enmiendas ni ha precisado cuántas son relativas a las cuestiones que más debate previo están generando.Al ser preguntada por la acumulación de cargos y sin referirse en ningún momento al caso de María Dolores de Cospedal, Rudi ha dicho que considera "razonable" la premisa general de, pero también cree que "no se puede ser inflexible" en estas materias."Hay que analizar el margen de maniobra y la conveniencia en un ámbito territorial determinado", ha dicho Rudi, quien ha insistido en que el sistema de incompatibilidades "no puede ser un corsé que impida en un momento dado la mejor solución posible".Tras recordar que vertía estas opiniones como presidenta del PP de Aragón -y no como responsable de la organización del congreso- Rudi también se ha referido al sistema de elección del líder,y ha considerado que el texto que proponen los ponentes es buenoLa fórmula de trabajo tras la recepción de las enmiendas es que cada equipo las revise, una a una, y se ponga en contacto con el redactor. Después habrá un proceso de integración de las enmiendas, que se puedan asumir en su literalidad o transaccionar.Eso dará un nuevo texto que irá al congreso con el resto de las enmiendas que queden para debatir.Las enmiendas que se voten en plenario serán las que hayan superado el 30% de los votos en la fase de comisión, excepto para la ponencia de estatutos, que debate todo el plenario una sola vez el día 10 y sin límite de tiempo.Por otro lado, Rudi ha expuesto otras cifras de este congreso. Así, de los 3.128 compromisarios que acuden al cónclave, 1.637 son cargos electos, y de ellos más de la mitad alcaldes y concejales, lo que en palabras de Rudi demuestra la "El resto, 1.491 compromisarios, son, según ha asegurado la presidenta del PP aragonés, militantes de base.Rudi ha presentado también la web del congreso nacional -www.18congreso.pp.es-, que cuenta con información de todos los trabajos preparatorios y está pensada como "un instrumento de participación y comunicación permanente" dirigido sobre todo a los compromisarios, que son los "protagonistas" del congreso, pero también a afiliados, medios de comunicación y ciudadanos en general.La web publica las cinco ponencias que se van a debatir en el congreso pero no las 4.000 enmiendas.Luisa Fernanda Rudi ha justificado esta decisión de no publicar todas las enmiendas por la necesidad de cumplir laya que todas las enmiendas incluyen los datos personales y el teléfono o correo electrónico de quienes las escriben.Ha asegurado en cualquier caso que los equipos que han redactado las cinco ponencias tienen la obligación de ponerse en contacto con todos y cada uno de los redactores de las enmiendas para estudiar sus propuestas.Además, todos los compromisarios tendrán acceso a las enmiendas en sus respectivas organizaciones territoriales.Ese es elsegún la información facilitada en esta rueda de prensa, en la que Rudi ha contado que el 69 por ciento de los compromisarios son hombres o que el de más edad es una mujer de Tenerife que tiene 84 años y el más joven un chico de 19 y es de Baleares.Las provincias con la media de edad más baja entre sus compromisarios con Huelva, Valencia y Pontevedra. La media más alta se registra en Palencia, Ceuta y León.