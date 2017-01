El PP de Madrid aprueba su enmienda para elegir líder

El PP de Madrid, cuya gestora dirige Cristina Cifuentes, ha aprobado hoy por unanimidad una enmienda a los estatutos del partido que reclamará en el próximo congreso nacional de los populares la elección directa del líder por los militantes en primera y segunda vuelta.



La propuesta del PP madrileño enmienda la ponencia del vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, que propone un sistema de votación en dos vueltas: en la primera tienen la palabra los militantes y en la segunda y definitiva los compromisarios.



Fuentes del PP califican la diferencia de "sustancial" y defienden que los militantes tengan máximo protagonismo y capacidad de decisión, uno de los compromisos políticos asumidos por Cifuentes, que reserva a los compromisarios la presentación de enmiendas a las ponencias y su votación y aprobación.









Según han indicado fuentes del partido a Efe, el PP madrileño buscará lograr un acuerdo transaccional que consiga hacer compatible su propuesta con la del partido a nivel nacional yCifuentes ha señalado hoy ante los casi 30 miembros de la gestora regional que "en un partido democrático como el nuestro, el Congreso es el momento de plantear propuestas, de debatir y de llegar a acuerdos fruto del diálogo y del consenso"."Debatir no es rivalizar, sino impulsar el diálogo; intentar mejorar no es debilitar, sino fortalecer el partido", ha proclamado ante sus afines la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se ha mantenido en línea con sus declaraciones del pasado martes, cuando afirmó que "en ningún caso se puede hablar de desafíos o retos" al presidente del partido,En un comunicado publicado tras la reunión de hoy, el PP de Madrid vincula esta iniciativa al compromiso de Cifuentes de "avanzar en la regeneración democrática y potenciar el protagonismo de los afiliados".Está previsto que la propuesta sea registrada en Génova mañana, dado que el plazo de presentación de enmiendas acaba el próximo lunes, y el encargado de defenderla en el congreso, que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero, será el consejero de Presidencia de la Comunidad y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.Garrido, que en un encuentro con periodistas esta semana insistió en llamar a esta fórmulay no "primarias".Para salir adelante, la modificación que propondrá el PP de Madrid necesitaría el apoyo mayoritario de los compromisarios en el congreso -ya que todos ellos, 3.128, pueden votar la ponencia de estatutos, que se debatirá directamente en el plenario-.Entre las demás enmiendas (22 en total) que han recibido hoy la "luz verde" de la gestora destacan las propuestas de modificación de la Ley de Haciendas Locales, elaboración de una Ley de Financiación del Transporte Público, apoyo a la enseñanza concertada o incentivos a las familias y fomento de la natalidad