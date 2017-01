La gestora PSOE será "muy firme" con los críticos por su local alternativo

La gestora del PSOE actuará de manera "muy firme y contundente" contra los miembros de la plataforma crítica RecuperaPSOE por abrir una oficina en la misma calle Ferraz para promover la afiliación al partido y abrirá expediente informativo si se confirman que entre ellos hay militantes socialistas.

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha anunciado estas medidas después de que los servicios jurídicos del PSOE hayan emprendido acciones legales contra la plataforma por usurpar la imagen del partido.

"Tiene que tener una respuesta muy firme y contundente para dejar las cosas muy claras y evitar que decisiones de este tipo puedan alterar el normal funcionamiento del partido", ha advertido Jiménez en una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la gestora.

Jiménez ha apuntado que si se verifica que hay militantes socialistas detrás de la iniciativa del local, se abrirá un expediente informativo y en función de las conclusiones que se extraigan, también podría ponerse en marcha otro disciplinario.

El dirigente andaluz ha asegurado que el inmueble de los críticos, situado en el número 10 de Ferraz, a escasos 500 metros de la oficina federal, que está en el 70, "no corresponde a ninguna sede, ni a ninguna estructura del partido", por lo que es "una flagrante violación de la defensa del funcionamiento y de la estructura de la organización y de su marca".

Al margen de las acciones impulsadas por la vía civil, el portavoz de la gestora ha asegurado que la dirección se reserva "cualquier acción que pueda corresponder a la defensa de esos derechos".

Ante la pretensión de RecuperaPSOE de promover la afiliación de militantes, la gestora también se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos para hacerle ver que podría haber un uso irregular de captación de datos que "nada tiene que ver con el PSOE".

"Nadie, de manera arbitraria y de 'motu proprio', puede plantear un proceso de esas características sin someterse a la ley", ha apuntado.

Jiménez ha abundado en que el local de los críticos "no ayuda, produce confusión y se plantea desde presupuestos que no responden al interés general del partido", además de "no respetar su trayectoria y sus normas".

El portavoz de la gestora ha lamentado que en los últimos meses, haya habido "una actitud continuada por parte de algunos de intentar plantear las cosas al margen de las normas y de un principio de lealtad más allá de las personas que estén al frente".

"Se han cruzado una serie de líneas que no pueden ser y que no ayudan a que un partido funcione como una organización y un grupo humano que necesita de respeto, de lealtad y de unas mínimas leyes de convivencia", ha dicho Jiménez para censurar el comportamiento de una parte del sector crítico.

Por ello, ha reclamado "respeto a las normas escritas y a las que no lo están" y "reaccionar en defensa de la organización, de los militantes y de las reglas".

Jiménez ha subrayado que el PSOE "no es una asociación, sino una organización política", al tiempo que ha recordado una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que establece la obligación de los militantes a las normas del partido.