El PSOE reitera su ´no´ a los Presupuestos del 2017

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha insistido este lunes en que "con lo que hay encima de la mesa" en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017 y que ha planteado ya el Gobierno, el PSOE votará 'no' a dichas cuentas.

Saura ha criticado que, entre otras cosas, en esos Presupuestos el Gobierno no propone una revalorización de las pensiones y no destina elementos suficientes a políticas pasivas de cobertura de desempleo. Por eso, el portavoz socialista ha remarcado que el PSOE dirá 'no' a las cuentas porque solamente implican "recortes".

"Con los elementos que hay encima de la mesa, el PSOE planteará con total seguridad una enmienda a la totalidad de esos Presupuestos que planteará el Gobierno", ha asegurado, en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press. Aunque ha dicho que lo "importante" no es si habrá negativa o abstención, sino lo que el PSOE en la oposición pueda conseguir para "devolver a los ciudadanos lo que el PP les quitó".

Aún así, Saura ha remachado que la posición de los socialistas será votar en contra porque, a pesar de que no conocen los Presupuestos en su totalidad, "ya se conocen detalles importantes" que, a su juicio, no son beneficiosos para los ciudadanos.

Preguntado por si ve posible la derogación del modelo del PP respecto a las pensiones, Saura ha dicho que el PSOE intentará cambiarlo planteando en el Congreso iniciativas para ello, porque, según ha dicho el planteamiento de los 'populares' en materia de pensiones es "ideológico".

Además, ha dicho que esa "carga de ideología" se aprecia también en la reforma laboral y que si la economía ha crecido en los últimos años no ha sido por los efectos de esta, sino por "factores externos". "Para analizar la economía hay que hacer un análisis genera, no solamente de extinción de empleos. En la reforma laboral del PP solo hay un montón de ideología", ha concluido.