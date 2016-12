Los coches con matrículas pares no podrán circular hoy por Madrid

Desde las 6.30 horas de hoy sólo los vehículos cuya matrícula acabe en número impar pueden circular por la almendra central de la ciudad de Madrid en lo que supone la primera restricción a la circulación en España motivada por elevados índices de contaminación del aire.



La medida, que se prolongará hasta las nueve de la noche, se incluye en el Escenario 3 del Protocolo diseñado por el Ayuntamiento de Madrid para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno y con predicciones meteorológicas desfavorables como las que se dan desde hace varias días con ausencia de lluvia y viento.



En la primera hora y media de aplicación de esta medida, los efectos apenas eran notables por el escaso tráfico en el interior de la capital debido a las fechas navideñas y las vacaciones escolares.



Desde las 6.30 horas ya solo pueden circular por el área interior de la carretera de circunvalación M30 los vehículos cuya matrícula acabe en número impar, es decir el 50 por ciento de los que integran el parque automovilístico madrileño.





Mañana, jueves, escenario 3: sólo podrán circular por la almendra central (área interior de la M30) vehículos con matrícula acabada en impar pic.twitter.com/JYdQGO6aqI „ Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 28 de diciembre de 2016

Medidas condicionadas a las previsiones metereológicas

Esta medida histórica contempla algunas excepciones pues sí podrán moverse por la ciudad, entre otros, los autobuses municipales, los taxis, las bicicletas, las motocicletas, los vehículos ocupados por un mínimo de tres personas,y los de personas con movilidad reducida.También los vehículos de los servicios esenciales (policías, bomberos, limpieza....), los híbridos no enchufables y los de los profesionales cuya hora de inicio o de fin de jornada laboral esté fuera del horario de cobertura del transporte público (de 0.00 a 6.30 horas) pueden circular por toda la ciudad.Además de la restricción de la circulación a la mitad de los vehículos, la velocidad en la M30 y en las vías de acceso a Madridy se mantiene la prohibición de aparcar a los no residentes en las zonas de estacionamiento regulado (SER).A las 10.45 horas está previsto que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, acompañada de la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente, informen sobre laque afecta a la capital y la previsión para los próximos días.El mantenimiento de las actuales medidas o la adopción de otras nuevas está condicionado a las previsiones meteorológicas que, según la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, protagonizarán el sol y la ausencia de viento.Ello favorecerá que no puede dispersarse la contaminación hasta, por lo menos, el domingo por la noche o el lunes por la mañana cuando está previsto que entre una borrasca por el oeste peninsular que afecte a Madrid.