Navarro cree que la cumbre 'sanchista' "no ayuda"

La presidenta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, considera que la reunión de los afines a Pedro Sánchez convocada para este martes "no ayuda" al partido y ha criticado especialmente las opiniones de la diputada Zaida Cantera, a la que reprocha que, sin ser militante, acuda a los medios de comunicación para decir lo que debe hacer Ferraz.

Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del Congreso, no cree que la cita de los críticos perjudique al PSOE, "pero desde luego no ayuda": "Somos todos ya mayores de edad, y todos sabemos cómo se ayuda al partido o cómo no se ayuda al partido", ha añadido en declaraciones realizadas antes de participar en la Mesa del Congreso.

Eso sí ha evitado lanzar reproches a Pedro Sánchez, con quien fue presidenta del PSOE antes de ser una de las dirigentes socialistas que dimitieron para tratar de forzar su renuncia. A su juicio, el ex secretario general ya verá en su momento si se presenta, una decisión que tiene que tomar él, así como el momento que considere adecuado para anunciarlo, pero en todo caso ha recordado que aún no está ni convocado el congreso federal.

"Cada militante de este partido tiene que saber administrar lo que hace, lo que dice, sobre todo teniendo en cuenta especialmente el no perjudica al partido, pero tampoco el presuponerle a nadie que cualquier cosa que haga sea para dañar al partido", ha comentado.

Ahora bien, entiende que hay compañeros de partido, y ahí no incluye "ni mucho menos" a Pedro Sánchez, que parece que intentan ir en contra de otros porque tengan una opinión distinta. "Me refiero a los que estamos escuchando todos los días en los medios de comunicación, no creo que tengo que ponerle nombres y apellidos --ha apostillado--. Me refiero incluso a compañeras parlamentarias y que no son militantes".

En este punto ha citado expresamente a la diputada Zaida Cantera, la exmilitar que no pertenece al PSOE, a la que reprocha que vaya diciendo a los afiliados del partido lo que hay que hacer.

"Le pido que respete a los militantes de este partido y que sean los militantes de este partido los que decidan qué quieren hacer --ha asegurado--. Todos somos suficientemente mayores y adultos y maduros como para saber qué decisiones tenemos que tomar sin que nadie nos esté empujando, ni desde dentro ni de fuera. No creo que nadie que no pertenece al partido tenga que ser la que diga cuándo se tienen que pronunciar las personas que pertenecen al partido".