Dirigentes de Podemos arremeten contra Errejón

Diversos dirigentes de Podemos afines al secretario general, Pablo Iglesias, han arremetido hoy contra el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, al reprocharle que aliente la división por sus críticas a la destitución de José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid.



Errejón aseguró ayer, viernes, tras conocerse el cese de López, que "éste no es el camino" para la integración de las diferentes corrientes de Podemos.



Con la etiqueta #ÍñigoAsíNo, varios cargos partidarios de las tesis de Iglesias han censurado a Errejón por entrometerse en el relevo de López acordado por el líder de la formación morada en Madrid, Ramón Espinar.



"Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. Compa, así no", le ha reprobado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter.





Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. #ÍñigoAsíNo Compa, así no. pic.twitter.com/Do5wXCvh4H „ Pablo Echenique ?? (@pnique) 24 de diciembre de 2016

Debatir sin enfangar ni hacer daño a Podemos: quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país #IñigoAsiNo „ Irene Montero ?? (@Irene_Montero_) 24 de diciembre de 2016

Ganar un país para la gente y sus pueblos requiere que caminemos unid@s



#FelizNavidadParaTodas pic.twitter.com/tvEzzbiqCc „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2016

Un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios. Debate si, confrontación no #ÍñigoAsíNo „ Rafa Mayoral (@MayoralRafa) 24 de diciembre de 2016

Siempre he pensado que @ierrejon es una de las personas más brillantes que conozco.



Es tan imprescindible como la unidad.#ÍñigoAsíNo „ Ramón Espinar ???? (@RamonEspinar) 24 de diciembre de 2016

A las que nos han traído hasta aquí y las que faltan, para cambiar este país con un podemos alegre, abierto y ganador #feliznavidadparatodas „ Íñigo Errejón (@ierrejon) 24 de diciembre de 2016

Me dijo un jinete mongol señalando al horizonte: "el núcleo irradiador va más allá de las partes". Salud y sentido común compañero @ierrejon „ Pablo Bustinduy (@pbustinduy) 24 de diciembre de 2016

La jefa de gabinete de Iglesias,, también ha afeado a Errejón su reacción: "Debatir sin enfangar, ni hacer daño a Podemos. Quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país".también ha intervenido en el debate asegurando que "ganar un país para la gente y sus pueblos requiere caminar unidos".En opinión del responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos,, "un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios". "Debate sí, confrontación no", le ha reclamado Mayoral al número dos de Podemos.A la campaña se ha unido Ramón Espinar, quien ha elogiado a Errejón -"una de las personas más brillantes que conozco"-, pero ha añadido: "Es tan imprescindible como la unidad".Tras los ataques de los 'pablistas', Errejón y sus partidarios también han salido en tromba para defenderse, aunque la etiqueta elegida en las redes sociales ha sido"A las que nos han traído hasta aquí y las que faltan, para cambiar este país con un podemos alegre, abierto y ganador", ha dicho el 'número dos' de Podemos.La diputadaha defendido la pluralidad en la formación: "Con quien estoy de acuerdo y con quien discrepo, a mí no me sobra nadie para construir la herramienta que gane el país".En la misma línea se ha pronunciado el también diputado y responsable de Relaciones Internacionales, Pablo Bustunduy, quien ha reivindicado "un Podemos que propone, aprende y seduce".Este cruce de comentarios se une a los últimos episodios de división entre los partidarios de Iglesias y de Errejón ante la Asamblea Ciudadana que la formación celebrará a mediados de febrero.al considerar que iba en contra de la pluralidad mostrada en la votación sobre las reglas de juego del próximo congreso, que se conocieron el pasado jueves y que dio el triunfo a Iglesias, pero por un estrecho margen respecto a la posición del portavoz parlamentario.