Horarios de MotoGP: Gran Premio de Las Américas en el circuito de Las Américas

El Mundial de MotoGP 2018 afronta su tercera cita del año con la disputa del Gran Premio de las Américas, tercera carrera de la temporada, que se disputará en el circuito de Las Américas este domingo 22 de abril.

El Mundial aterriza en Estados Unidos tras su paso por Argentina, donde el británico Cal Crutchlow venció la carrera de MotoGP. La carrera, no obstante, estuvo marcada por la polémica, especialmente por la caída que sufrió Valentino Rossi tras chocar en una arriesgada acción de Marc Márquez.

Marc Márquez, ganador los últimos cinco años en el Gran Premio de Las Américas, buscará este fin de semana continuar con su reinado en Estados Unidos y dejar atrás las polémicas surgidas en el pasado GP de Argentina.

La hegemonía de Márquez (Honda) desde 2013 en Austin es total, coleccionando victorias, poles y vueltas rápidas. No en vano, ha sumado las tres en cuatro de sus cinco carreras allí. Solo el italiano Andrea Iannone, en 2015, le privó del mejor tiempo durante la prueba.

Estos son los horarios que debes tener en cuenta para no perderte nada de las carreras que tendrán lugar en el trazado texano.

Y recuerda que como cada temporada, podrás seguir en directo las carreras del Mundial de MotoGP en nuestra web.



HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE LAS AMÉRICAS EN EL CIRCUITO DE AUSTIN



VIERNES

16:00h / 16:40h Moto3 (FP1)

16:55h / 17:40h MotoGP (FP1)

17:55h / 18:40h Moto2 (FP1)

20:10h / 20:50h Moto3 (FP2)

21:05h / 21:50h MotoGP (FP2)

22:05h / 22:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

16:00h / 16:40h Moto3 (FP3)

16:55h / 17:40h MotoGP (FP3)

17:55h / 18:40h Moto2 (FP3)

19:35h / 20:15h Moto3 (QP)

20:30h / 21:00h MotoGP (FP4)

21:10h / 21:25h MotoGP (Q1)

21:35h / 21:50h MotoGP (Q2)

22:05h / 22:50h Moto2 (QP)

DOMINGO

15:40h / 16:00h Moto3 (WARM UP)

16:10h / 16:30h Moto2 (WARM UP)

16:40h / 17:00h MotoGP (WARM UP)

18:00h / Moto3 (CARRERA)

19:20h / Moto2 (CARRERA)

21:00h / MotoGP (CARRERA)