Pocos movimientos respecto a los precios

Esta semana el precio medio ponderado de la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales cotiza a 1,13 €/kg, dos céntimos por encima de la semana anterior.

Un precio que como venimos diciendo, está algo elevado, (casi un 19%), respecto al que corresponde para esta temporada en la que la primavera no termina de entrar.

Las fresas de Huelva han llegado en menor cantidad, lo que permite mantener el precio de la local en torno a 3,00 €/kg.

Las papayas incrementan también su valor hasta los 0,90 €/kg, ante una oferta algo menor que la anterior semana. Aun así continúan mostrando un precio atractivo para el comprador.

Los ajos del país y las cebollas de Guayonje tienen ahora una interesante oferta. Asimismo y dentro de las hortalizas más comunes, también resultan recomendables para su consumo por sus precios, las habichuelas, los calabacines, las lechugas y los tomates.

Se desmarcan del precio de temporada con valores elevados, la coliflor, el brócoli y los pimientos rojos.

En cuanto a papas blancas, aunque como sabemos la oferta no es muy abundante esta temporada, y la importación de papa del Reino Unido ha finalizado, disminuyen tímidamente su precio sin llegar a valores de otros años.

Observamos entrada de melones Galia aunque su tamaño no llega al esperado en esta época, con precios por encima de 2,00 €/kg.

Como curiosidad, destacamos la entrada de canistel proveniente de la Palma, así como otros producto del municipio de Tacoronte tales como setas shiitake o, de tipo ostra (Pleurotus ostreatus).

En resumen, semana algo atípica por los días festivos aunque sin demasiados cambios respecto a la anterior.

Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 04/05/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 18 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 2,92 € 3,50 € 3,20 € -9% 3,00 € FRESONES 3,34 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € LIMÓN COMÚN 1,04 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,62 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € NARANJA EXTRA PAÍS 0,88 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PIÑA TROPICAL 2,86 € 4,00 € 3,80 € -5% 3,80 € PLÁTANOS PRIMERA 0,76 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € SANDÍA 0,70 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,70 € PAPAYA CUBANA 0,82 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € AJOS PAÍS 3,38 € 4,00 € 3,00 € -25% 3,00 € BERENJENAS MORADAS 0,63 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,50 € BUBANGOS 0,74 € 1,50 € 1,40 € -7% 1,40 € CALABACINES 0,44 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € CALABAZAS 0,77 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € CEBOLLA BLANCA 0,60 € 1,10 € 1,00 € -9% 0,90 € COLES REPOLLO 0,35 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € COLIFLOR 0,96 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € ESPINACAS 1,52 € 1,80 € 1,80 € 0% 1,80 € HABICHUELAS REDONDAS 1,28 € 1,50 € 1,60 € 7% 1,60 € LECHUGAS BATAVIA 0,88 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € PEPINOS 0,41 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € PIMIENTO VERDE 0,98 € 1,30 € 1,20 € -8% 1,20 € PIMIENTO ROJO 1,22 € 1,30 € 1,60 € 23% 1,70 € PUERROS 0,96 € 0,70 € 0,80 € 14% 0,80 € TOMATES DE SALSA 0,39 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € TOMATES DE ENSALADA 0,74 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,13 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 € BATATAS BLANCAS 1,58 € 2,40 € 2,30 € -4% 2,30 € PIÑAS MILLO 1,00 € 2,40 € 2,40 € 0% 2,40 € PAPA CARA 0,61 € 0,85 € 0,85 € 0% 0,85 € PAPA NEGRA 2,65 € 4,00 € 3,00 € -25% 3,00 € PAPA SLANEY 0,67 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

FRESONES, PLÁTANOS, PAPAYAS, AJOS PAÍS, BERENJENAS, HABICHUELAS, LECHUGAS, PUERROS, TOMATES DE ENSALADA?