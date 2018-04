Los precios se sitúan en valores más "primaverales"

Esta semana el precio de la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales desciende 15 céntimos situándose en 1,01 €/kg, un valor acorde a esta temporada.

La semana destaca más por los descensos de precios, como el de los fresones debido a la entrada de fruta de Huelva a precios por debajo de los 2,00 €/kg.

El calabacín cuya entrada se incrementó en la Nave de Producto Local un 12%, también disminuye su cotización a 0,50 €/kg, observándose cada vez más los de tipo Zucchini.

La sandía negra va descendiendo ligeramente de precio, a pesar que todavía no tiene el calibre esperado, (1,60 -1,70 €/kg). El viernes se pudo ver algo de sandía listada del municipio de Arico a 2,00 €/kg.

Los aguacates Hass, se ven cada vez menos, la mayoría de los árboles están en plena floración, y su cotización varía entre 2,20 €/kg y 3,50 €/kg, según su calibre y aspecto.

Los nísperos van acabando su entrada pero han mantenido su precio en torno a los 2,00 €/kg, parece ser que este año han entrado menos por estar algo más dañados.

Aparece algo de melón Galia de Arafo, a 2,20 €/kg, aunque aparenta no haber madurado completamente.

La cotización del tomate de ensalada se estanca entre 0,85 y 0,90 €/kg, ya que hay varias plantaciones en pleno rendimiento y otras que vienen en producción, no se espera que su precio se incremente hasta Julio o Agosto. El tomate Cherry sí corre mejor suerte y su precio varía entre 2,50 y 2,80 €/kg. Cada vez se ve más cantidades en la nave, lo que significa una mayor demanda y al parecer, una interesante rentabilidad para el productor.

Se ha notado esta semana un incremento de más del 20% en kilos de calabazas de la zona sur para suplir la demanda, ya que no tiene prácticamente competencia con la no local.

Las batatas escasean, principalmente la blanca, la más buscada, con precios de 2,50 €/kg, junto con la Yema de Huevo a 2,80 €/kg.

En papas también hay un incremento en su entrada lo que ha permitido disminuir algo su precio, que sigue por encima de lo que cabría esperar en estas semanas.

En resumen, mayor entrada de productos y predominio de los descensos en precios que acercan el valor de la Cesta al que corresponde en esta época primaveral.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 20/04/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 16 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 2,70 € 3,00 € 3,50 € 17% 3,50 € FRESONES 3,12 € 3,60 € 3,00 € -17% 3,00 € LIMÓN COMÚN 0,88 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,90 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,63 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € NARANJA EXTRA PAÍS 0,87 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,17 € PIÑA TROPICAL 3,08 € 3,50 € 3,50 € 0% 4,00 € PLÁTANOS PRIMERA 0,77 € 0,65 € 0,70 € 8% 0,65 € SANDÍA 1,03 € 1,80 € 1,60 € -11% 1,70 € PAPAYA CUBANA 0,88 € 0,90 € 0,85 € -6% 0,90 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,60 € -20% 0,75 € AJOS PAÍS 3,40 € 4,20 € 3,50 € -17% 4,00 € BERENJENAS MORADAS 0,68 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BUBANGOS 0,84 € 1,40 € 1,30 € -7% 1,30 € CALABACINES 0,42 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € CALABAZAS 0,82 € 1,00 € 0,90 € -10% 1,00 € CEBOLLA BLANCA 0,65 € 1,20 € 1,10 € -8% 1,10 € COLES REPOLLO 0,34 € 0,60 € 0,40 € -33% 0,50 € COLIFLOR 0,88 € 1,50 € 1,70 € 13% 1,80 € ESPINACAS 1,60 € 2,00 € 1,80 € -10% 1,70 € HABICHUELAS REDONDAS 1,24 € 1,80 € 1,50 € -17% 1,80 € LECHUGAS BATAVIA 0,82 € 0,70 € 0,80 € 14% 0,70 € PEPINOS 0,46 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,60 € PIMIENTO VERDE 1,08 € 1,50 € 1,30 € -13% 1,30 € PIMIENTO ROJO 1,53 € 1,40 € 1,50 € 7% 1,40 € PUERROS 1,00 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,70 € TOMATES DE SALSA 0,47 € 0,65 € 0,60 € -8% 0,50 € TOMATES DE ENSALADA 0,90 € 1,10 € 0,90 € -18% 0,80 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,23 € 1,20 € 1,30 € 8% 1,20 € BATATAS BLANCAS 1,62 € 2,40 € 2,30 € -4% 2,40 € PIÑAS MILLO 1,21 € 2,25 € 2,10 € -7% 2,10 € PAPA CARA 0,69 € 0,85 € 0,80 € -6% 0,85 € PAPA NEGRA 3,70 € 4,50 € 4,00 € -11% 4,50 € PAPA SLANEY 0,74 € 1,10 € 0,90 € -18% 1,10 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSFRESONES, PLÁTANOS, PAPAYAS, BERENJENAS, LECHUGAS, PUERROS, TOMATES DE ENSALADA?