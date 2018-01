Importante descenso de cotización en la Cesta de la Compra

Esta semana la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales cotiza a 1,26 €/kg, lo que supone una bajada de 13 céntimos respecto a la semana anterior.

La menor entrada de productos de alta cotización, como papas de color, en especial la negra, así como la piña tropical, ha provocado que el precio ponderado de los tubérculos y de las frutas respectivamente, descienda notablemente, contagiando al global de la Cesta.

Destacamos también el descenso de precios de los calabacines, (0,40 €/kg), ante una mayor oferta, lo que lo colocan en valores que no se veían desde el pasado septiembre. También por esta misma causa, la coliflor y el bróculi muestran un notable descenso que la sitúa en valores más acordes a estas épocas.

En frutas, es de destacar un nuevo descenso en papayas, que a 0,40 €/kg las hace aún más atractivas para el comprador si cabe.

Se observa algo más de habichuela redonda por lo que su precio desciende a 4,00 €/kg, no siendo un producto muy demandado en estas fiestas navideñas, al igual que calabacines, y otras muchas hortalizas.

Destacar la entrada de higos picos de la Isla Baja, en fechas que no son productivas normalmente.

Vemos una mayor entrada de papa Cara, procedente de nuevas cosechas, cotizando a 0,90 €/kg, 10 céntimos por debajo de la semana anterior.

En resumen, disminución considerable del valor de la Cesta de la Compra por la menor presencia de productos de alta cotización como la papa negra. Habrá que esperar a las próximas semanas, fuera de la época navideña, para que la demanda se termine de normalizar.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 05/01/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 1 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 1,68 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € AGUACATE HASS 2,30 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € LIMON COMÚN 0,75 € 0,90 € 0,80 € -11% 1,00 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,53 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € NARANJA EXTRA PAIS 0,76 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,80 € PIÑA TROPICAL 2,70 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € PLATANOS PRIMERA 0,86 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € SANDIA 1,24 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPAYA CUBANA 0,80 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,40 € GUAYABOS 1,28 € 1,50 € 1,60 € 7% 1,50 € MANGAS 3,02 € 4,50 € 4,50 € 0% 4,20 € ACELGAS 0,20 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 1,14 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,70 € BUBANGOS 1,62 € 2,50 € 2,50 € 0% 2,50 € CALABACINES 0,88 € 0,70 € 0,40 € -43% 0,80 € CALABAZAS 0,56 € 0,55 € 0,55 € 0% 0,55 € CEBOLLA BLANCA 1,78 € 1,60 € 1,60 € 0% 1,60 € COLES REPOLLO 0,68 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,60 € COLIFLOR 0,92 € 1,20 € 1,00 € -17% 1,00 € ESPINACAS 2,68 € 2,50 € 2,50 € 0% 2,50 € HABICHUELAS REDONDAS 2,72 € 4,00 € 4,40 € 10% 4,00 € LECHUGAS BATAVIA 1,64 € 2,50 € 2,30 € -8% 2,50 € PEPINOS 0,84 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 € PIMIENTO VERDE 1,05 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 € PIMIENTO ROJO 1,56 € 1,60 € 1,70 € 6% 1,50 € PUERROS 1,30 € 1,60 € 1,60 € 0% 1,50 € TOMATES DE SALSA 0,60 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € TOMATES DE ENSALADA 1,14 € 1,60 € 1,80 € 13% 1,60 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,40 € 2,00 € 1,80 € -10% 2,20 € BATATAS BLANCAS 0,84 € 1,50 € 1,40 € -7% 1,40 € PIÑAS MILLO 2,40 € 2,25 € 2,40 € 7% 2,25 € PAPA NEGRA 4,42 € 5,00 € 5,00 € 0% 5,00 € PAPA SLANEY 0,93 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

NARANJAS, PLATANOS, PAPAYAS, COLES, CALABAZAS...