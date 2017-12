Semana de buena demanda en hortalizas, papas negras, batatas y aguacates

Esta semana el valor la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales, se sitúa en 1,43 €/kg, tan sólo 1 céntimo por debajo del de la semana anterior.

En general, los precios han sido más favorables para el comprador, aunque la entrada de mayor cantidad de papa de color y su buena demanda en esta época ha hecho que el precio ponderado de las papa se eleve y no permita un mayor descenso en el global.

Importante destacar el descenso en las papayas que ahora gozan de una abundante oferta a un precio un 60% inferior al que suele tener en estas fechas.

En pimientos verdes hay cierta escasez en productos de gran calibre.

En calabacines hemos detectado que, la mayor entrada de producto foráneo al mercado, ha influido en el descenso del precio del local, sin embargo una mayor demanda de bubango ha provocado un incremento del mismo en su precio, ante un oferta local sin apenas variación.

También parece que en esta semana se ha registrado una buena demanda en hortalizas como zanahorias de primera, tomates de ensalada, coles y, como no, de batatas.

En lechugas, la entrada de nuevos comercializadoras para este producto provoca un importante descenso de su alto precio, situándose ahora en 2,50 €/kg.

La presencia de naranja de La Palma, muy apreciada en el mercado, hace que el precio de este producto se vea ligeramente incrementado, aunque la tendencia se ha visto modificada por la mayor entrada de producto foráneo.

Las papas blancas nuevas empujan al alza el precio del tubérculo. Por otro lado, la mayor demanda de papas de color y, en particular de la negra, ha permitido que esta se haya podido vender incluso por encima de 5 €/kg. A lo que hay que recordar que la sequía no ha favorecido las producciones.

En resumen buena demanda de productos típicos navideños y cierta mejora en precios.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 22/12/2017 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 51 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 1,78 € 2,80 € 3,00 € 7% 3,00 € AGUACATE HASS 2,24 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € LIMON COMÚN 0,98 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,56 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € NARANJA EXTRA PAIS 0,74 € 0,75 € 1,00 € 33% 0,80 € PIÑA TROPICAL 2,62 € 3,20 € 3,50 € 9% 3,50 € PLATANOS PRIMERA 0,86 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € SANDIA 0,92 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPAYA CUBANA 1,01 € 0,70 € 0,60 € -14% 0,40 € GUAYABOS 1,36 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € MANGAS 2,58 € 4,50 € 4,20 € -7% 4,20 € ACELGAS 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 0,92 € 1,60 € 1,60 € 0% 1,70 € BUBANGOS 1,84 € 2,60 € 2,30 € -12% 2,50 € CALABACINES 0,90 € 1,60 € 1,00 € -38% 0,80 € CALABAZAS 0,45 € 0,45 € 0,50 € 11% 0,55 € CEBOLLA BLANCA 1,70 € 1,60 € 1,60 € 0% 1,60 € COLES REPOLLO 0,69 € 0,50 € 0,60 € 20% 0,60 € COLIFLOR 1,43 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,00 € ESPINACAS 3,04 € 2,50 € 2,50 € 0% 2,50 € HABICHUELAS REDONDAS 2,46 € 2,80 € 3,80 € 36% 4,00 € LECHUGAS BATAVIA 2,18 € 3,00 € 2,70 € -10% 2,50 € PEPINOS 0,83 € 0,90 € 1,10 € 22% 1,20 € PIMIENTO VERDE 1,05 € 1,10 € 1,20 € 9% 1,20 € PIMIENTO ROJO 1,58 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,50 € PUERROS 1,46 € 2,30 € 1,80 € -22% 1,50 € TOMATES DE SALSA 0,70 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 € TOMATES DE ENSALADA 1,26 € 1,50 € 1,60 € 7% 1,60 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,36 € 1,80 € 1,90 € 6% 2,20 € BATATAS BLANCAS 0,82 € 1,10 € 1,20 € 9% 1,40 € PIÑAS MILLO 2,70 € 2,25 € 2,25 € 0% 2,25 € PAPA NEGRA 4,04 € 4,50 € 5,00 € 11% 5,00 € PAPA SLANEY 0,89 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

NARANJAS, PLATANOS, PAPAYAS, COLIFLORES?