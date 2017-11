Coles, coliflores y calabazas la mejor oferta en hortalizas

Esta semana la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales arroja un valor de 1,38 €/kg, una cantidad inferior en 2 céntimos a la de la semana anterior, pero que sigue siendo significativamente superior a la que le corresponde por temporada (1,23 €/kg).

Seguimos padeciendo los efectos del calor y la sequía, no sólo en cuanto a que ha afectado sobre todo a las últimas fases de muchos cultivos, sino que como apuntábamos, muchos agricultores restringen zonas de cultivo ante la poca disponibilidad de agua que parece afectar más a quienes dependen de suministro procedente de balsas.

El calabacín acusa una tímida disminución que los sitúa por debajo de los 2 €/kg, mientras tanto la habichuela se mantiene entre 4,00 y 4,50 €/kg. Son cultivos que en este último mes se le ha sacado una buena rentabilidad, a pesar de haber requerido mayor cantidad de agua en comparación con otros años.

La demanda de batata, en particular para postres, empieza a notarse, previa a las fechas navideñas.

Las hortalizas que por su precio merecen ser recomendadas esta semana, son las coles y las coliflores, además de las calabazas.

Las castañas, cuya cosecha este año además de retrasarse, ha resultado escasa por las condiciones meteorológicas. A esto añadimos que podría verse aún más afectada para la festividad de San Andrés, de continuar el tiempo seco.

La menor oferta de mangas provoca un importante incremento de su precio que las sitúa en 2,80 €/kg.

Los pimientos rojos y tomates no incrementan su precio por la competencia que hay con el no local, principalmente de Almería y Murcia, respectivamente.

Veíamos ya desde la semana pasada la entrada de cebolla blanca nueva del sur de la isla entre 1,80 y 2,00 €/kg.

Destacamos la entrada de manzana tipo Golden de La Gomera con su aroma característico y las siempre sugerentes manzanas Fuji de El Tanque.

En resumen, situación similar a la de la semana anterior, que sigue marcada por un tiempo poco otoñal.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 03/11/2017 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 44 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 1,86 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € CASTAÑAS 2,09 € 3,30 € 2,80 € -15% 2,80 € LIMON COMÚN 1,08 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,67 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € NARANJA EXTRA PAIS 0,80 € 1,00 € 0,80 € -20% 0,80 € PIÑA TROPICAL 2,57 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € PLATANOS PRIMERA 0,85 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € SANDIA 0,86 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € PAPAYA CUBANA 1,40 € 1,60 € 1,70 € 6% 1,70 € MANGOS 1,26 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € MANGAS 2,08 € 2,00 € 2,80 € 40% 2,80 € ACELGAS 0,59 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 0,76 € 1,60 € 1,60 € 0% 1,50 € BUBANGOS 1,74 € 2,20 € 2,00 € -9% 2,00 € CALABACINES 1,14 € 2,00 € 1,90 € -5% 1,90 € CALABAZAS 0,46 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € CEBOLLA BLANCA 1,04 € 2,00 € 1,80 € -10% 1,80 € COLES REPOLLO 0,68 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € COLIFLOR 1,50 € 1,50 € 1,00 € -33% 1,00 € ESPINACAS 2,44 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,48 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 € LECHUGAS BATAVIA 1,52 € 1,20 € 1,50 € 25% 1,50 € PEPINOS 0,70 € 0,70 € 1,20 € 71% 1,20 € PIMIENTO VERDE 0,94 € 1,40 € 1,40 € 0% 1,40 € PIMIENTO ROJO 1,40 € 1,70 € 1,80 € 6% 2,00 € PUERROS 1,58 € 1,60 € 1,60 € 0% 1,60 € TOMATES DE SALSA 0,72 € 1,00 € 0,80 € -20% 0,80 € TOMATES DE ENSALADA 1,29 € 1,60 € 1,20 € -25% 1,20 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,34 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,70 € BATATAS BLANCAS 0,80 € 1,10 € 1,00 € -9% 1,00 € PIÑAS MILLO 2,04 € 1,50 € 1,80 € 20% 1,80 € PAPA NEGRA 4,26 € 4,50 € 4,50 € 0% 4,50 € PAPA SLANEY 0,89 € 0,80 € 1,00 € 25% 1,00 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSLIMONES, NARANJAS, PLÁTANOS, SANDIAS, CALABAZAS, COLES, COLIFLORES, TOMATES?