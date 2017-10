Entran las primeras castañas con cierto retraso

Esta semana el valor de la Cesta de los Productos Hortofrutícolas Locales es de 1,34 €/kg, 4 céntimos por debajo de la semana anterior.

En generala ha habido más alzas que descensos en las cotizaciones. Los mayores incrementos los observamos en los calabacines, ante la ausencia de ofertantes, lo que ha permitido a los pocos comercializadores incrementar su precio, arrastrando a la vez al de los bubangos.

Los tomates también aumentan su precio, por encima del esperado en estas fechas, notándose una disminución de su entrada respecto a la semana anterior. Por otra parte el tomate foráneo no está suponiendo una cantidad importante respecto al local. Son cada vez más los productores que optan por otros cultivos hortícolas alternativos como habichuelas, calabacines, calabazas, pepinos.

Las calabazas mantienen un atractivo precio para el comprador de 0,50 €/kg, y según parece hay más cantidad plantada que el año pasado en municipios como Arico.

La oferta de zanahoria se espera que mejora en aproximadamente un mes con la entrada de nuevas cosechas, mientras, las de mayor calidad se cotizan al alza, ante los problemas de virosis que ha afectado a muchos cultivos.

El bróculi, también sufre problemas por altas temperaturas lo que le provoca el "amarilleamiento" de su inflorescencia, de ahí que no abunde mucho y se venda por encima de los 3,00 €/kg.

Observamos las primeras castañas, procedentes del norte, que debido a la sequía que padecemos vienen algo retrasadas y sin alcanzar el calibre deseado. Su precio de salida no es muy alto, 3,50 €/kg, a diferencia de otros años, 5,00 €/kg, ya que de momento compite con la no local, ésta última de un tamaño superior.

Entra algo de Chirimoya de Güimar a 2,50 €/kg, y los que deberían ser los últimos higos negros de época.

Las papas blancas del Reino Unido han desplazado a las locales y por ello el peso de las papas de color en las locales es mayor, contribuyendo a incrementar el precio medio ponderado de los tubérculos.

En general, semana algo condicionada por el día festivo, en donde la sequía y las altas temperaturas no están ayudando a la producción de temporada.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 13/10/2017 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 41 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 2,10 € 3,60 € 3,50 € -3% 3,50 € LIMON COMÚN 1,40 € 0,90 € 0,80 € -11% 0,80 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,71 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € NARANJA EXTRA PAIS 0,98 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PIÑA TROPICAL 2,56 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € PLATANOS PRIMERA 0,80 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € SANDIA 0,83 € 0,70 € 0,65 € -7% 0,65 € PAPAYA CUBANA 1,76 € 2,10 € 1,80 € -14% 1,70 € MANGOS 1,16 € 1,10 € 1,50 € 36% 1,50 € MANGAS 1,50 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,70 € HIGOS PICOS 0,84 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € ACELGAS 0,59 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 0,86 € 1,80 € 1,80 € 0% 1,80 € BUBANGOS 1,40 € 1,60 € 2,20 € 38% 2,20 € CALABACINES 0,98 € 1,30 € 1,80 € 38% 1,80 € CALABAZAS 0,49 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € CEBOLLA BLANCA 0,64 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € COLES REPOLLO 0,68 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € COLIFLOR 1,48 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € ESPINACAS 2,34 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,28 € 2,20 € 2,70 € 23% 2,90 € LECHUGAS BATAVIA 1,18 € 0,80 € 0,70 € -13% 0,70 € PEPINOS 0,72 € 0,60 € 0,70 € 17% 0,70 € PIMIENTO VERDE 0,97 € 0,90 € 1,20 € 33% 1,30 € PIMIENTO ROJO 1,36 € 1,50 € 1,70 € 13% 1,80 € PUERROS 1,32 € 1,50 € 1,60 € 7% 1,70 € TOMATES DE SALSA 0,93 € 0,90 € 1,00 € 11% 1,10 € TOMATES DE ENSALADA 1,36 € 1,60 € 1,70 € 6% 1,80 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,35 € 1,40 € 1,60 € 14% 1,70 € BATATAS BLANCAS 0,86 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € PIÑAS MILLO 1,35 € 1,50 € 1,20 € -20% 1,20 € PAPA NEGRA 4,36 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 € PAPA SLANEY 0,85 € 0,85 € 0,85 € 0% 0,85 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSLIMONES, NARANJAS, SANDIAS, HIGOS PICOS, CALABAZAS, COLES, LECHUGAS...