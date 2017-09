Buen momento para los zumos de naranjas

Esta semana el valor de la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales se sitúa en 1,23 €, 13 céntimos menos que la anterior debido la disminución de la entrada de piña tropical, producto de muy alta cotización.

Comienza la primera semana de otoño y parece ser que el calor vuelve hacer acto de presencia, notándose especialmente en el sur y en las partes altas de la isla.

Los precios de los productos en su mayoría están en alza por dos motivos principalmente; porque acaba la cosecha y se preparan nuevas plantaciones, o porque han sido dañados por el calor principalmente. Sobre todo los cultivos más sensibles como las hierbas, cilantro, acelgas, espinacas, y otro como coles, coliflores, habichuelas, puerros,€ También hay que esperar a ver la evolución de nuevos cultivos sembrados que están próximos a la recolección, como el caso de la habichuela que va teniendo mejor entrada y de ahí su bajada de precio.

Las naranjas locales de menor calibre han comenzado a ofertarse a precios muy atractivos, 0,50 €/kg.

Vemos entradas de tomate de ensalada de Granada, no demasiado importantes como para bajar el precio del tomate local, que mantiene su cotización y sus buenas ventas.

Las zanahorias de primera escasean y su precio va incrementándose. Por un lado las cosechas van acabando a lo que se suman daños por nematodos y virus, bastante común cuando hay altas temperaturas y pocas precipitaciones.

La calabaza no incrementa de momento su precio, por lo que algunos agricultores están retrasando la recolección esperando mejores momentos.

La papaya goza de precios más altos que en temporadas pasadas debido que las bajas cotizaciones de anteriores campañas, desmotivaron a muchos agricultores a continuar su cultivo. Recordar que el gran incremento de las variedades Intenssa y Siluet no ha ayudado a mantener cosechas rentables para el agricultor

La papa local se queda algo parada principalmente por la mayor entrada de la no local procedente del Reino Unido, que como corresponde por estas fechas, ofrece buena calidad y precios. Destacamos una variedad de papa llamada Ramos, especial para freír, de carne bastante amarilla y alto contenido en materia seca.

Se espera que la próxima semana empiecen a entrar las primeras castañas del año, ya se comenta que por la Esperanza se han cogido algunas, sin embargo en Arafo parece ser que todavía no están para recolectar.

En resumen aún arrastramos efectos de altas temperaturas y se va dando paso a los productos otoñales.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 29/09/2017 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 39 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 2,88 € 3,80 € 3,80 € 0% 3,80 € LIMON COMÚN 1,36 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € MELONES GALIA 0,80 € 0,80 € 1,20 € 50% 1,20 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,73 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € NARANJA EXTRA PAIS 0,95 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 € PIÑA TROPICAL 2,63 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € PLATANOS PRIMERA 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € SANDIA 0,61 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € PAPAYA CUBANA 1,64 € 2,30 € 2,20 € -4% 2,10 € MANGOS 1,26 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € MANGAS 1,54 € 1,30 € 1,60 € 23% 1,60 € HIGOS PICOS 0,66 € 0,70 € 0,50 € -29% 0,50 € ACELGAS 0,59 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 0,92 € 1,40 € 1,80 € 29% 1,80 € BUBANGOS 1,66 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,50 € CALABACINES 0,86 € 1,20 € 1,10 € -8% 1,10 € CALABAZAS 0,50 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € CEBOLLA BLANCA 0,57 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € COLES REPOLLO 0,76 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,50 € COLIFLOR 1,50 € 2,00 € 2,10 € 5% 2,00 € ESPINACAS 2,08 € 2,50 € 2,80 € 12% 2,80 € HABICHUELAS REDONDAS 2,44 € 3,80 € 2,50 € -34% 2,20 € LECHUGAS BATAVIA 1,24 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PEPINOS 0,81 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIMIENTO VERDE 1,00 € 0,90 € 0,80 € -11% 0,80 € PIMIENTO ROJO 1,28 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € TOMATES DE SALSA 0,82 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,90 € TOMATES DE ENSALADA 1,26 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,50 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,20 € 1,10 € 1,40 € 27% 1,40 € BATATAS BLANCAS 0,98 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € PIÑAS MILLO 1,23 € 2,10 € 1,50 € -29% 1,50 € PAPA NEGRA 3,85 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 € PAPA SLANEY 0,73 € 0,85 € 0,85 € 0% 0,85 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

NARANJA ZUMO (PEQUEÑA), MANGOS, MANGAS, HIGOS PICOS, CALABAZAS, COLES REPOLLO, LECHUGAS BATAVIA, PEPINOS, PIMIENTO VERDE...