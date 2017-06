El calor acelera la oferta de mangas, mangos y ciruelas

Esta semana la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales cotiza justo a 1,00 €/kg, tres céntimos menos que la anterior.

Los Aguacates Hass, a pesar de no estar en época, se pueden observar de varios precios y calibres, notándose un ligero descenso en el precio de los de primera para incentivar su venta.

Llama la atención el descenso en el valor de las batatas debido a la entrada en estas semanas de variedades de Lanzarote a un precio muy competitivo.

La oferta de cebolla y lechuga es buena y con varios operadores comercializándola, de ahí que su precio haya alcanzado los 0,50 y los 0,80 €/kg, (Batavia), respectivamente.

Ciruela amarilla y morada, (también la no local), ha aumentado su volumen y aunque el calibre es en su mayoría pequeño, su precio ha descendido notablemente. De igual forma observamos una gran entrada de mangas y mangos y, en consecuencia, éstos se venden a 2,70 y 1,60 €/kg respectivamente.

También la buena oferta de pimientos y su no tan buena demanda provocan una baja en su cotización.

Calabacines y habichuelas entran en menor cantidad que en semanas anteriores y por ello incrementan su precio.

En papas hay una gran oferta de papas de color con lo que se han llegado a vender la Negra a 2,00 €/kg, y con el comienzo de la papa de media estación se oferta papa nueva a un precio adecuado para la época, (0,60 €/kg la Cara).

En resumen los descensos de precios son más numerosos que las alzas, y la oferta de hortalizas y fruta de temporada continúa siendo muy buena, siendo pocos los productos realmente perjudicados por el calor.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 30/06/2017 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 26 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 2,78 € 3,50 € 3,60 € 3% 3,50 € FRESONES 3,50 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € HIGO NEGRO 3,02 € 2,20 € 2,40 € 9% 2,40 € LIMON COMÚN 1,00 € 1,10 € 1,00 € -9% 1,00 € MELONES GALIA 1,08 € 0,80 € 0,70 € -13% 0,70 € PIÑA TROPICAL 2,70 € 3,30 € 3,00 € -9% 3,00 € PLATANOS PRIMERA 0,76 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € SANDIA 0,73 € 0,70 € 0,60 € -14% 0,60 € PAPAYA CUBANA 0,72 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € MANGOS 2,67 € 2,50 € 2,00 € -20% 1,60 € MANGAS 4,33 € 5,00 € 3,00 € -40% 2,70 € ACELGAS 0,20 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 0,64 € 0,55 € 0,60 € 9% 0,40 € BUBANGOS 0,78 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € CALABACINES 0,40 € 0,60 € 0,90 € 50% 0,90 € CALABAZAS 0,75 € 0,70 € 0,60 € -14% 0,55 € CEBOLLA BLANCA 0,61 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,50 € COLES REPOLLO 0,31 € 0,50 € 0,60 € 20% 0,60 € COLIFLOR 0,96 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,80 € ESPINACAS 1,46 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 1,36 € 1,50 € 2,00 € 33% 2,50 € LECHUGAS BATAVIA 0,96 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,80 € PEPINOS 0,36 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € PIMIENTO VERDE 0,94 € 1,10 € 1,00 € -9% 0,90 € PIMIENTO ROJO 1,19 € 1,40 € 1,20 € -14% 1,20 € PUERROS 0,88 € 1,20 € 0,90 € -25% 0,80 € TOMATES DE SALSA 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € TOMATES DE ENSALADA 0,78 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,80 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,05 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,10 € BATATAS BLANCAS 1,52 € 2,10 € 1,50 € -29% 1,30 € PIÑAS MILLO 1,05 € 1,95 € 1,80 € -8% 1,80 € PAPA CARA 0,60 € 0,65 € 0,60 € -8% 0,60 € PAPA NEGRA 2,73 € 3,00 € 3,00 € 0% 2,00 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSHIGOS DE LECHE, MELONES, SANDIAS, MANGAS, BERENJENAS, CALABAZAS, CEBOLLAS, COLIFLORES, LECHUGAS, PIMIENTOS, PUERROS, TOMATES, PAPAS?