Tiempo de gazpachos y frutas de temporadas

Esta semana la Cesta de la Compra de los Productos Hortofrutícolas Locales cotiza a 1,03 €/kg, 3 céntimos por encima de la anterior.

Las temperaturas han ido aumentando en estos días, lo que ya puede ser perjudicial para algunos cultivos, en especial los de secano.

En tomates, este calor favorece su producción, por lo que la oferta se incrementa en el mercado, descendiendo su precio el de ensalada, no así en el de salsa, ya que la demanda es buena y su cotización ya era bastante baja, (0,40 €/kg).

El calor favorece la menor demanda de calabaza, bróculi y coliflor y con ello un descenso en sus precios.

Observamos una disminución de precios en las papas, ante una buena oferta local a pesar de que la falta de precipitación no ha favorecido su producción. En papas de color también observamos mayor abundancia en variedades como la colorada, con lo que su precio ha llegado a descender hasta los 2,00 €/kg. En particular vemos papa negra oro del municipio de Candelaria, a 2,40 €/Kg, ya que en esta época se suele observar tubérculo de este tipo procedente del sur.

Como novedad citaremos le entrada de peras de San Juan o Sanjuanera de Arafo a 1,00 €/Kg, carambola a 2,80 €/Kg, (Buenavista), guanábana a 10 €/Kg de Buenavista, mangas prematuras de buen tamaño y calidad de El Hierro y La Gomera principalmente, (4,80 - 5,00 €/kg).

Son cada vez más abundantes las ciruelas tanto amarillas como rojas, (1,00-1,50 €/Kg), en particular la Reina Claudia, (2,50 €/Kg), procedente de Güímar principalmente. También se incrementa la oferta de higos de leche al venir ahora de la zona norte (2,20-2,40 €/kg).

En resumen, se incrementa la fruta de temporada, y cultivos como el tomate por la llegada del verano, aunque el excesivo calor de seguir así podrá tener un reflejo notable en los precios.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 23/06/2017 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 25 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 3,34 € 3,20 € 3,50 € 9% 3,60 € FRESONES 3,17 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € HIGO NEGRO 2,92 € 2,20 € 2,20 € 0% 2,40 € LIMON COMÚN 0,80 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,10 € MELONES GALIA 0,93 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,70 € PIÑA TROPICAL 2,37 € 3,00 € 3,30 € 10% 3,00 € PLATANOS PRIMERA 0,80 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € SANDIA 0,77 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,60 € PAPAYA CUBANA 0,92 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 € DURAZNOS GRANDES 1,88 € 1,20 € 1,10 € -8% 1,10 € ACELGAS 0,58 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € BERENJENAS MORADAS 0,86 € 0,55 € 0,55 € 0% 0,60 € BUBANGOS 0,92 € 1,20 € 1,00 € -17% 1,00 € CALABACINES 0,45 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,80 € CALABAZAS 0,80 € 0,60 € 0,70 € 17% 0,60 € CEBOLLA BLANCA 0,58 € 0,55 € 0,60 € 9% 0,60 € COLES REPOLLO 0,36 € 0,40 € 0,50 € 25% 0,50 € COLIFLOR 1,08 € 1,60 € 1,00 € -38% 0,90 € ESPINACAS 1,70 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 1,54 € 1,30 € 1,50 € 15% 1,50 € LECHUGAS BATAVIA 1,14 € 0,60 € 0,80 € 33% 1,00 € PEPINOS 0,56 € 0,70 € 0,65 € -7% 0,65 € PIMIENTO VERDE 1,08 € 1,00 € 1,10 € 10% 1,00 € PIMIENTO ROJO 1,29 € 1,40 € 1,40 € 0% 1,30 € PUERROS 0,81 € 1,00 € 1,20 € 20% 1,00 € TOMATES DE SALSA 0,48 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € TOMATES DE ENSALADA 0,94 € 0,80 € 0,70 € -13% 0,70 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,22 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,10 € BATATAS BLANCAS 1,42 € 2,20 € 2,10 € -5% 2,10 € BERROS 1,34 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 € PIÑAS MILLO 1,44 € 1,95 € 1,95 € 0% 1,95 € PAPA CARA 0,62 € 0,80 € 0,65 € -19% 0,60 € PAPA NEGRA 2,47 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,20 €