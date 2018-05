Unid@s se puede cree que el Obispado debería pagar IBI por las actividades lucrativas

El portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera que el gobierno de CC-PSOE en La Laguna debería estudiar las fórmulas para que el Obispado de Tenerife pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por las actividades lucrativas que realiza en el Seminario Diocesano y otros edificios no religiosos.

Opinan que en un municipio "con una carga fiscal tan importante como La Laguna, donde el conjunto de la ciudadanía y las pymes se han visto sometidas en los últimos años a un importante incremento en los tributos, resulta difícil de entender que una propiedad que ocupa en total 115.219 metros cuadrados y tiene 14.430 metros cuadrados construidos, con un valor catastral de más de 13,5 millones de euros, según datos de 2012, no pague el IBI, cuando en el mismo se desarrollan actividades lucrativas, incluyendo también una torre de telecomunicaciones, y además se tiene previsto implantar uno de los mayores centros de oficinas del municipio".

Ascanio indica que, "aunque la legislación vigente exime a la Iglesia de pagar este tributo municipal en el caso de los edificios directamente vinculados a su actividad religiosa, existen sentencias que reconocen que en el caso de lugares no destinados al culto, donde se realizan actividades lucrativas, se puede establecer el cobro del IBI". A este respecto explica que "ayuntamientos como Soria, Álava, Alicante, Santander, Córdoba o Badalona están articulando medidas para que estos espacios sean objeto del pago de este tributo e incluso los informes de la Conferencia Episcopal sobre el cobro del IBI hablan desde hace años de esa posibilidad".

El edil cree que el Ayuntamiento debe aclarar con el Obispado las actividades económicas que actualmente se realizan en el Seminario y otras propiedades, como la Casa Mesa, para estudiar el cobro del IBI, que representa casi el 70% del valor catastral de las propiedades del Obispado en La Laguna según los datos de 2012, al ser la propiedad de mayor valor de las 42 existentes que no tienen funciones religiosas, sociales o educativas, que no pagan por este concepto en La Laguna, con un valor total de 19.833.746 euros. La formación lagunera anuncia que va a pedir nuevos informes municipales sobre las entidades que en la actualidad no pagan IBI por edificios no dedicados al culto, a labores sociales o educativas. Además, Ascanio preguntará sobre si el Gobierno municipal "piensa realizar alguna acción para proceder al cobro de este tributo, al igual que han hecho otros Consistorios, donde lo que se podría recaudar representa cantidades nada desdeñables".

El concejal recuerda además que el Plan General presentado en 2014 recogía la posibilidad de aumentar el complejo empresarial propiedad de la iglesia, "lo que haría aún más inexplicable que no se cobrara el IBI al Obispado por este emplazamiento tan destacado".