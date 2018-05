Teresa Berástegui asegura que "La Laguna suspende en materia de accesibilidad"

"La falta de previsión del equipo de Gobierno (CC y PSOE) hace que La Laguna suspenda en accesibilidad". Así lo afirma la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en la Corporación local, Teresa Berástegui, quien añade que "no se está cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad", puesto que la misma tiene como objetivo "alcanzar una accesibilidad universal", hecho que "no se cumple" en La Laguna. "Es frecuente encontrar a lo largo y ancho de todo el municipio aceras sin rebajes o vías con elementos que impiden el paso a personas con movilidad reducida y a familias con carritos de bebé", señala. En esta línea, añade que "es mucho más grave aún que se incumpla con la normativa de accesibilidad en los edificios de titularidad pública". Y, en el caso de La Laguna, indica la edil Teresa Berástegui, "son bastantes los recintos que no cuentan ni siquiera con una rampa de acceso al mismo".