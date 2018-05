San Jerónimo pide ubicar un centro de día y una guardería donde está la URSI

Unid@s se puede celebró ayer su 31ª Asamblea Ciudadana, unos encuentros con los vecinos que llevan a cabo desde 2015 para conocer las demandas de los diferentes barrios, organizada conjuntamente con la Asamblea Ciudadana Lagunera. En esta ocasión, la formación, representada por los ediles Rubens Ascanio y José Luis Hernández estuvo presente en el Centro Ciudadano de San Jerónimo, en Taco. La presidenta de la asociación de vecinos del barrio, Dolores Rodríguez, presentó algunas demandas de la zona, como la necesidad de instalar un centro de día para los mayores y una guardería en la zona que en estos momentos ocupa la URSI (Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención), ya que, en su opinión, "Taco necesita que la Policía esté en la calle y sea más colaborativa".

Para la presidenta, entre los problemas más importantes de la zona se encuentra la regeneración de la Montaña de Taco, de la que cuentan con el acuerdo del Cabildo para comenzar los trabajos antes de 2020; problemas con la seguridad; con la necesidad de ayudar a los mayores que viven solos; y un gran problema de desempleo. Además, Rodríguez señaló que "no se ha creado una comunicación fluida con los partidos políticos de la Corporación local, por lo que en muchas ocasiones no reciben informaciones sobre los programas que se llevan a cabo en la zona. "Pasa mucho dinero por Taco que Taco no ve", sentenció.

Por su parte, el edil José Luis Hernández explicó los temas que Unid@s se puede ha tratado a nivel municipal, ya sea a través de mociones o preguntas en el pleno, como asuntos relacionados con los vertidos en la Montaña de Taco, el IES Padre Anchieta o una chatarra ilegal en la zona de Las Chumberas.

Mientras, Rubens Ascanio hizo una comparativa entre el documento del PGO de 2004 y el de 2014, ya que, según explicó, "no conocemos los detalles del avance del nuevo documento, a pesar de que lo hemos solicitado en varias ocasiones", manifestó.

De esta manera, Ascanio explicó que el informe de 2014, ya eliminaba grandes espacios verdes en la zona de Las Palomas, por ejemplo, a la vez que incluía zonas comerciales, lo que podría afectar al pequeño comercio. Además, hay ámbitos donde solo se permiten dos o tres alturas en las viviendas, "lo que puede ocasionar problemas con las casas de autoconstrucción típicas de la zona", afirmó.